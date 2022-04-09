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عمر شويل - جدة رسالة أهلية الضمان وموعد وصولها إلى مستفيدي المرحلة الخامسة والأخيرة من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات مستفيدي الضمان المطور بالنظام القديم وفتح باب التسجيل الجديد بشروط الاستحقاق الجديدة، وتسعى الوزارة بعد انتهاء المرحلة الخامسة والأخيرة لتوحيد مواعيد الصرف للجميع، على أن تقوم بإرسال رسالة اس ام اس بالأهلية للمؤهلين على الهاتف النقال.

“رسالة أهلية الضمان” رابط الاستعلام عن موعد نزول الراتب في حسابي sbis.hrsd.gov.sa

يتطلع المتقدمين بالطلبات الجديدة في المرحلة الخامسة من الضمان وصول رسالة الأهلية على الهاتف النقال والذي يتحدد عليه عدد من الخطوات:

يقوم متلقي رسالة الأهلية بالتعرف على موعد تسلم راتب الضمان في الحساب المصرفي الخاص به.

يتم السماح لغير المؤهلين إعادة التسجيل في رابط الضمان المطور من جديد بعد تعديل وإصلاح ما تم التنبيه عليه.

يقوم غير المقبولين بتقديم التظلم على الرابط المخصص في حساب المواطن على الضمان المطور ويتم الرد عل التظلم في الفترة المحددة.

هل وصلت رسائل الأهلية إلى هواتف مستفيدي المرحلة الخامسة

ينتظر المتقدمين بالطلبات وصول رسالة الأهلية على لهاتف النقل المسجل بالضمان، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال رسائل التأهيل بشكل تدريجي للمقبولين، على أن يتم تحديد موعد صرف الراتب للمرحلة الخامسة من الضمان في 13 أبريل 2022.

موعد صرف راتب الضمان

يتم إيداع مستفيدي المرحلة الخامسة من الضمان المطور في 13 أبريل 2022.

تقوم الوزارة بإيداع رواتب المراحل الأربعة السابقة ومستفيدي الضمان القديم في الأول من شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان

يتم الدخول مباشرة على رابط تسجيل الضمان المطور الجديد. يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وجميع بيانات الفرد. يتم إرفاق الوثائق المطلوبة واتباع خطوات التسجيل. تقوم بتسجيل رقم الهاتف النقال والذي تتسلم عليه الرقم السري الذي يساعد في إنشاء حساب لها.

كيفية إضافة تباع للمؤهلين في الضمان المطور

في تويته لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم الإعلان التالي:

“كيفية إضافة أفراد جديدة للدعم بعد صدور الأهلية أوضحت التنمية الاجتماعية أنه يمكن للمستفيد من الدعم إضافة أفراد تابعين جدد، عن طريقة الدخول للمنصة، واختيار إضافة تابع، وتعديل بيانات الملف الموحد بواسطة المستفيد”.

“رسالة أهلية الضمان” رابط الاستعلام عن موعد نزول الراتب في حسابي sbis.hrsd.gov.sa حيث يتم تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات مستفيدي الضمان المطور بالنظام القديم وفتح باب استقبال تسجيلات المواطنين الجديد أو التسجيل الجديد بشروط الاستحقاق الجديدة، وتسعى الوزارة بعد انتهاء المرحلة الخامسة والأخيرة لتوحيد مواعيد الصرف للجميع، على أن تقوم بإرسال رسالة اس ام اس بالأهلية للمؤهلين على الهاتف النقال.