نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل وشروط التسجيل في برنامج مساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية هذه المقطوعة من أهم المساعدات المادية للمواطنين محدودي الدخل المنخفض بعد غلاء الأسعار وغلاء الخدمات الأساسية، التضامن الاجتماعي أمكن تضامن الزوج والزوجة لموظفي القطاع الحكومي، والمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضا.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 هجرياً :

مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهي تعد مساعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن مساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المادية للمواطنين محدودي الدخل المنخفض بعد غلاء الأسعار وغلاء الخدمات الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن الحصول على مساعدة المقطوعة عبر المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني وبحسب ما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف يتم دراسة الحالة في حال استحقاقها سوف يتم الحصول على مبلغ مساعدة المقطوعة بشكل سنوي على الحساب البنكي الخاص بالمواطن السعودي المستفيد.

خطوات التسجيل في مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي إلكترونيًا :

يجب الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب على المتقدم التسجيل في الموقع في حالة عدم امتلاك حساب عليه. يجب إدخال كافة معلومات المقدم على المساعدة المقطوعة. يجب على المواطن المستفيد كتابة جميع بيانات أفراد الأسرة في الأماكن المخصصة لها. يجب الموافقة على الشروط والأحكام، ثم بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل.

شروط التسجيل في مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي :

يجب على المتقدم أن يملك الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن لا يتخطى دخل المواطن الأعزب 3 آلاف ريال سعودي، وأما للمستفيد المتزوج لا يتخطى دخله 8680 ريال سعودي. لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً. ألا يستحق المتقدم أي دعم أو مساعدة أصحاب الأراضي الزراعية. السيدات المطلقات والأرامل ولديهم أطفال يمكن حصولهم على الدعم من المقطوعة. الشيوخ كبار السن فوق 60 عامًا

ولذلك تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من المقطوعة للضمان الاجتماعي إلكترونيًا وهذا أمر ضروري موجه من قبل الوزارة، حيث على أن المتقدم سعودي الجنسية ومتزوجًا من سعودية أيضا، ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات خاصة أو أراضي زراعية، أو مساعدة أصحاب الأراضي أو المزارعين، حيث تم تحديد الدخل الخاص بالمستفيد الأعزب والمتزوج، والسيدات المطلقات والأرامل ولديهم أطفال يمكن حصولهم على المساعدة المقطوعة، والسيدات اللائي تركهن أزواجهن أيضا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة: