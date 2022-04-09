موعد صرف حساب المواطن لشهر ابريل 2022 العد التنازلي

لقد ازداد البحث بالفترة الأخيرة عن الميعاد الخاص بنزول حساب المواطن لشهر أبريل، حيث أنه يصرف مع ابتداء كل شهر ميلادي، ولذلك فإن مستفيدين البرنامج يهتم بمعرفة الموعد الذي سينزل فيه الراتب بالحساب الخاص بهم، فهو من البرامج الكبرى للدعم الموفرة من حكومة المملكة السعودية لفئة محددة من المواطنين السعوديين، وعبر هذا المقال سنقدم لكمموعد صرف حساب المواطن لشهر ابريل 2022

موعد صرف حساب المواطن لشهر ابريل 2022

وفقاً للمعلن من برنامج حساب المواطن فإن ميعاد نزول الراتب سيكون الأحد تسعة رمضان الموافق 10 أبريل، فالدعم عادة يتم صرفه 10 من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتقدم يوم أو يتأخر يوم، وهذا يكون طبقاً لموافقة يوم الصرف لعطلة أسبوعية، فإن وافق ميعاد الصرف الجمعة يتم التقديم للصرف حيث يكون الخميس، وإن كان السبت يؤخر ليوم الأحد، وإليكم راتب حساب المواطن خلال الأشهر القادمة وهي كالآتي:

راتب حساب المواطن عن شهر شوال يكون 10 مايو الموافق تسعة شوال.

راتب ذو القعدة يصرف تسعة يونيو الموافق 10 ذو القعدة.

ميعاد صرف الدفعة 55 عن شهر ذو الحجة يصرف 10 يوليو الموافق 11 ذو الحجة.

صرف الدفعة 56 لشهر محرم يكون 10 أغسطس الموافق 12 محرم.

صرف حساب المواطن الدفعة 57 عن شهر صفر يصرف الراتب 11 سبتمبر الموافق 15 صفر.

دفعة حساب المواطن 58 عن شهر ربيع الأول يكون ميعاد الصرف للراتب 10 أكتوبر الموافق 14 ربيع أول.

استعلام حساب المواطن باستخدام رقم الهوية

إن برنامج حساب المواطن قد وفر لكم بعض الخطوات السهلة البسيطة التي تمكنكم من القيام بالاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: