نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحملة الوطنية للعمل الخيري احسان 2022 ورابط التسجيل في منصة إحسان ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت بالمملكة السعودية حملة وطنية تخص العمل الخيري بالعام الثاني على التوالي، وهذا كان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مع ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث أن جلالة الملك قد تبرع بمبلغ حوالي 30 مليون ريال سعودي، وقام ولي العهد بالتبرع بمبلغ قدره 20 مليون ريال، وكان هذا لحرص حكومة المملكة على تقديم أفضل صور العمل الخيري بمنصة إحسان، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن الحملة الوطنية للعمل الخيري احسان.

الحملة الوطنية للعمل الخيري احسان

لقد انطلقت الحملة بالسنة الثانية بعد موافقة الملك سلمان عليها، وبعد أن نجحت بالعمل الماضي وحققت منافع متعددة لا مثيل لها بالعمل الخيري، وحرصاً من الملك على القيام بمواصلة مسيرة البذل، فلقد قام بالتبرع الملك وولي عهده الأمير 50 مليون ريالاً سعودياً، ولقد بلغ الإجمالي للكبار المتبرعين حتى 51 محسن، وإجمالي المبلغ الذي تم جمعه 260 مليون ريالاً سعودياً إلى وقتنا هذا.

منصة إحسان

إن الدكتور الغامدي الرئيس لمجلس الإدارة لهيئة البيانات السعودية، وقد أشاد بالدور العظيم والمكان الذي وصلت لها منصة إحسان، فهي المنظومة الأكبر الرقمية الفعالة بالمملكة السعودية الخاصة بالعمل الخيري، وتقدم لكم مجموعة متعددة من الطرق البسيطة، وبإمكانك أن تتبرع عبرها وهي تخدم جميع المواطنين المتعثرين وكذلك المسجونين.

كما أنها تقدم دعماً لجميع الأسر والمواطنين الغير القادرين، ولقد أشار بأن منصة إحسان تقوم بتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وحتى تواكب بالنهوض بالقطاع الغير ربحي الخيري، كما أنها ترفع من مستويات الإسهامات بتنمية المجتمع، ولقد تم الإطلاق لتطبيق إحسان بالهواتف الذكية، وأصبح المتبرعين لديهم تجربة جديدة لاستخدامها، وبإمكانك أن تحصل على تقرير التبرعات من خلال التطبيق.

التسجيل بمنصة إحسان

بإمكانك أن تقدم لمنصة إحسان عبر اتباع بعض الخطوات السهلة البسيطة، حتى تتمكن من فتح الحساب، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة بمنصة إحسان وهي كالآتي: