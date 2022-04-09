كم ريال زكاة الفطر في السعودية 2022 للفرد الواحد والشروط اللازمة للزكاة

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عمر شويل - جدة إن زكاة الفطر شيء هام يبحث عنه جميع المسلمين بكافة الأماكن، ولابد أن يعلم الفرد الأحكام الخاصة بالزكاة، وطريقة مشروعيتها التي قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالزكاة أمر هام يجب أن يتم تقديمها في الميعاد المحدد، ولذلك عبر هذا المقال سنشرح لكم كم ريال زكاة الفطر في السعودية 2022.

كم ريال زكاة الفطر في السعودية 2022

إن مقدار الزكاة الخاصة بالفطر بالنسبة للفرد الواحد بالمملكة السعودية 25 ريال سعودي، كما أن دار الإفتاء بالمملكة رجحت هذا لأن مقدار الزكاة ثلاثة كيلو أرز أي يعادل بالقيمة النقدية 25 ريال.

شروط زكاة الفطر

هناك بعض الشروط اللازمة لزكاة الفطر وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً الغني حيث أن أهل العلم قالوا لا تؤدى الزكاة للشخص المتعثر وقت الوجوب، ولابد أن يكون لدى المسلم ما يفيض عن قوته وقوت من يعولهم والملزمين منه بالنفقة.

الحرية فلا تكون الزكاة واجبة على العبد أو المملوك.

الحكمة وراء مشروعية الزكاة

إن الحكمة من مشروعية الزكاة الخاصة بالفطر قد تم تحديده وإجماله في حوالي ثلاث نقاط وهي كالآتي:

أولاً الزكاة مطهرة للمسلمين ولصيامهم سواء عن اللغو أو الرفث.

زكاة الفطر تطعم وتسر الفقراء والمساكين بيوم العيد.

زكاة الفطر تكون زكاة للأبدان وشكراً لنعم الله التي تقدم له وتحصيلاً للأجر والثواب العظيم من ورائها.

حساب الزكاة للشخص بالكيلو

إن الطريقة الخاصة بحساب زكاة الفطر من الأشخاص بالكيلو تكون عن طريق إخراج شيء يعادل صاع من القوت بالبلاد، الصاع عبارة عن أربعة أمداد أي 3 كيلو جرام أرز، وبإمكان المسلم أن يقوم بإخراج زكاة الفطر والكثير من الأطعمة الأخرى التي يتناولها سكان البلاد، وطبقاً لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة من مغرب اليوم الأخير من رمضان حتى صلاة العيد.

مقدار الزكاة بوزن الكيلو

تختلف أنواع الأطعمة التي يتناولها الأشخاص بالمملكة السعودية، فيختلف التقدير بالكيلو بين كل نوع وآخر، واليكم مقدار الزكاة للفرد بالكيلو وهي كالآتي: