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تمويل سيارة يصل إلى 500,000 ريال بهامش ربح تنافسي على 60 شهرًا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة يصل إلى 500,000 ريال بهامش ربح تنافسي على 60 شهرًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة يصل إلى 500,000 ريال بهامش ربح تنافسي على 60 شهرًا. من خلال برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض ويقدم الفرصة للعملاء لاقتناء سيارة بهامش ربح تنافسي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمدة تمويل تصل 60 شهرًا وسوف نتعرف على المزايا والشروط بالسطور المُقبلة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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