عمر شويل - جدة تمويل سيارة يصل إلى 500,000 ريال بهامش ربح تنافسي على 60 شهرًا. من خلال برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض ويقدم الفرصة للعملاء لاقتناء سيارة بهامش ربح تنافسي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمدة تمويل تصل 60 شهرًا وسوف نتعرف على المزايا والشروط بالسطور المُقبلة.

#أمورك_بخير

بتحويل راتب أو بدون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل سيارة يصل إلى 500,000 ريال بهامش ربح تنافسي على 60 شهرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.