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عمر شويل - جدة الآن:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في الأسبوع الثاني من رمضان استعلم من sbis.hrsd ونوضح لكم هذا حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت عنه وزارة تنمية الموارد البشرية كذلك أكدت الوزارة على أنه سوف يتم تحديث المزيد من التعديلات عن هذا البرنامج ولذلك للحصول على خدمات أسرع وأفضل وتمكن جميع المواطنين من الحصول على هذا المعاش كمحاولة لتقديم يد المساعدة

الآن:- مواعيد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443



بينت وزارة التنمية البشرية أن مواعيد صرف المعاش سوف يكون في أول يوم من كل شهر هجري إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يتوافق فيها ميعاد الصرف مع إجازة رسمية وفي هذه الحالة سوف يتم صرف المعاش قبل الميعاد المعلن عليه بيوم أو يومين، أما بالنسبة لشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات فإن ميعاد صرف المعاش المقدم من وزارة التنمية البشرية في السعودية هو اليوم الموافق الأحد 2 من شهر رمضان الهجري.

خطوات التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور



أولا يجب علي المواطن أن يكون حاصل على الجنسية السعودية وأن لا يمتلك أي أراضي أو عقارات على هذه الارض أو خارجها ومن ثم يمكن البدء في خطوات التقديم وهي:-

التسجيل للدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية عبر الانترنت ومن خلال موقع جوجل المعروف.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك ومن ثم ادخل رقم الطلب.

انقر على زر عرض.

بعد تحميل الصفحة سوف يظهر لك بياناتك الشخصية كاملة.

قم بالتأكد من أن جميع بياناتك الموضحة على الشاشة صحيحة.

قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

انقر على رز موافق أو حفظ.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب مراجعة الموقع كل فترة من أجل التأكد من الموافقة على صرف المعاش مع ضرورة متابعة الهاتف باستمرار والذي سوف يرسل عليه رسالة نصية تؤكد على الموافقة والتوجه من أجل البدء في صرف المعاش كل شهر بانتظام للمساعدة على توفير وشراء متطلبات المواطن وعائلته.

سوف تسعى وزارة التنمية البشرية جاهدة بصرف معاش الشهر القادم قبل أيام عيد الفطر المبارك وذلك للتمكن من شراء كل ما هو مطلوب لذلك يجب المتابعة لاستمرار والاستعلام عن مواعيد صرف المعاش كل شهر.