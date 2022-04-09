نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب مساعدة مالية فورية وعاجلة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية، في شهر رمضان المبارك يكثر فيه عمل الخير ومساعدة الآخرين و المحتاجين، وتعد مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية السعودية التي تعمل على مساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين السعوديين في تقديم مساعدات مالية فورية و عاجلة وتوفير العلاج إلي الأسر المحتاجة و محدودة الدخل، ولذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة التواصل مع المؤسسة لطلب مساعدة مالية و كيفية التسجيل في المؤسسة وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

هناك منصة إلكترونية تابعة لمؤسسة الوليد بن طلال يمكنك المواطنين من خلالها التواصل مع المؤسسة وتقديم طلب مساعدة والطريقة هي:

في البداية عليك التوجة إلى بوابة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

بعد ذلك قم بالتأكيد على أيقونة تسجيل جديد.

على الفور سيتم انتقال الي صفحة التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة من (البريد الإلكتروني، رقم الهوية، الاسم رباعي، رقم الجوال، كلمة المرور).

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

سيتطلب منك إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور قم لكتابتهم.

التأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

هكذا تم تسجيلك في مؤسسة الوليد بن طلال ويمكنك تقديم طلب مساعدة مالية مالية أو سيارة مجانية أو قطعة أرض .

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

تحرص المؤسسة كل الحرص على تقديم الدعم والمساعدات و الخدمات لمستحقيها وهذا لمساعد أكثر الأسر احتياجًا ورفع العبء عنهم، لذلك هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب المساعدة، الشروط هي: