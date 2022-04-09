نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مطاعم إفطار رمضان في السعودية 2022 بالعناوين والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل مطاعم إفطار رمضان في السعودية 2022 مع انتهى أول أسبوع من شهر رمضان 1443 وزهق الكثيرون من أكلات المنزل. فيرغب العديد تناول إفطار رمضان في مطاعم بمختلف أنحاء المملكة. لذا يهتمون بمعرفة أفضل مطاعم إفطار رمضان في السعودية 2022 وعناوينها والوجبات المتواجدة لديهم فضلا عن أن قسم العزومات في مطاعم المملكة العربية السعودية يوفر أفضل الموائد والتى تبهر كل من يتذوق. خاصة في حالة كانت العزومة كبيرة فيعملون على تقديم كل ما يحتاجه الزبائن.

أفضل مطاعم إفطار رمضان في السعودية 2022

نرصد أفضل مطاعم إفطار رمضان في السعودية 2022 التي لاقت إقبال من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتقديمها أشهي وألذ الأكلات. ومنها على النحو التالي:

مطعم زعتر وزيت

يمتلك فروع عديدة في المملكة العربية السعودية. ويتميز بتقديم أشهي الأطباق الشرقية الرائعة وذات وصفات مختلفة. ويمكن التواصل مع مطعم زعتر وزيت فيما يلي:

رقم واتساب: 966920003542+.

رابط الوصول عبر خرائط جوجل.

حساب على تويتر.

مطعم الأرجوان عروض رمضان

من أكبر المطاعم في الرياض والذي حقق شهرة كبيرة في تقديم المأكولات المناسبة لجميع الفئات وعنوان المطعم في الريتز كارلتون الرياض طريق مكة المكرمة، ويمكن الحجز بالتواصل على الرقم 0118028020.

مطعم لاونج باهشتة

يقبل عليه الكثيرون من مختلف البلدان وليس المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب جلسات الاستقبال المريحة والديكورات الخاصة بالمطعم. ويمكن التواصل مع مطعم لاونج باهشتة فيما يلي:

رقم الاتصال: 0548490363.

العنوان: في حي الندى على طريق عثمان بن عفان

رابط اتجاهات السير من جوجل – الخرائط.

حساب المطعم في منصة تويتر.

عرض الإفطار ابل بيز

من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية مطعم ابل بيز في تقديم أشهي الحلويات والسلطات والمقبلات والمشروبات بمختلف المنوعات. ويوجد بوفيه مفتوح بمناسبة شهر رمضان. يبدأ سعر الفرد فيه 104 ريال سعودي لاختيار طبق من الأطباق الرئيسية والمقبلات والسلطة. وتوجد فروع المطعم في الرياض وجدة.

مطعم افاك Avak

هو مطعم ذو رُقي غير مسبوق البتة، حيث يُوفر الوجبات والمشروبات وكذلك زوايا التصوير التي تشجع الزبائن في المملكة لزياراته بشكل دوري، وفيما يلي طرق التواصل مع مطعم افاك Avak:

رقم الاتصال: عنوان المطعم: في حي حطين، طريق الأمير محمد بن سعد. رابط الوصول عبر اتجاهات جوجل. حساب مطعم افاك Avak على منصة تويتر.

بذلك نكون رصدنا أفضل مطاعم افطار رمضان في السعودية 2022 وعناوينهم وأهم مايتميزون بتقديمه.