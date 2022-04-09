نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022 يوم الاحد 10/4/2022 لمتُابعة اسعار بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022، حالة من الترقب لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية قبل موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو Aramco وهي الشركة الوطنية للحكومة السعودية والتي تقوم بعمل مراجعة لأسعار البنزين وإعلان الأسعار الجديدة وفقاُ للأسعار العالمية للبترول ويتم العمل بالأسعار الجديدة يوم 11 صباحاً من كل شهر، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022.

أسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في جميع السلع والمنتجات وعلى راسها النفط والمواد البترولية وخاصة البنزين، وتتحمل الحكومة السعودية فرق الأسعار لتخفيف العبء عن المواطن السعودي، وتقوم الحكومة بعمل مراجعة لأسعار البنزين بصورة دورية كل شهر، وتكلف الحكومة شركة Aramco لعمل المراجعة وإعلان الأسعار الجديدة للنفط والمواد البترولية للمواطنين وهي أكبر شركة في الشرق الأوسط للمواد البترولية والنفط، وهي المنوطة بإعلان الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية، ومن المقرر أن تعلن يوم الأحد القادم الموافق 10 إبريل 2022م، ويتم العمل بالأسعار الجديدة في صباح اليوم التالي الاثنين الموافق 11 إبريل 2022م، وتشمل الأسعار الجديدة جميع المنتجات البترولية والمواد البتروكيماويات.

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين لشهر إبريل 2022

خلال أيام قليلة من الأن سيتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية شهر إبريل 2022، وهذه الأسعار سيتم العمل بها بمحطات الوقود لمدة ثلاثون يوماً بداية من يوم 11 إبريل 2022، وحتى 10 مايو 2022م، وحتى الان يتم العمل بالأسعار لشهر مارس والتي تنتهي يوم 10 إبريل، وهو موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة في البترول في السعودية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في السعودية إبريل 2022 زيادة في الأسعار وذلك لأن أسعار البنزين مرتبطة بالأسعار العالمية، وحتى إعلان أسعار البنزين لشهر إبريل 2022، نستعرض لكم الأسعار الحالي بالأسواق السعودية:

سعر لتر بنزين 91 يبلغ 2.18 ريال سعودي / لتر

سعر لتر بنزين 95 يبلغ 2.33 ريال سعودي / لتر

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي / لتر

سعر لتر الديزل 0.63 ريال سعودي / لتر

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي / لتر

اسعار البنزين فى السعودية

تستمر مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن سعر منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد بشكل وبصورة ملحوظة بحثاً عن اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم على راس ومدار الساعة المعلنة من ارامكو.

مواعيد تطبيق اسعار البنزين الجديدة

من المقرر على ان يتم البدء على تطبيق اجدد اسعار البنزين ومواد البترولية فى الايام القليلة المقبلة وفقاً لبيان شركة ارامكو التي اكدت على ان جميع الاسعار التي سيتم الاعلان عنها بعد ساعات قليلة من الان ستطبق اعتباراً من صباح اليوم الحادي عشر من ابريل حتي اليوم العاشر من ابريل على ان تعاد من جديد تعديل الاسعار