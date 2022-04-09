تمويل شخصي فوري ب20,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط المرن بدون رسوم

تمويل شخصي فوري هو من أهم التمويلات المقدمة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية حيث تقدم التمويل الشخصي الأصغر بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى كفيل غارم كذلك بدون دفع أي رسوم إدارية على التمويل الذي قد يصل إلى 20,000 ريال تحت ضوابط وشروط ميسرة بالمملكة ومنها توفير التمويل بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام على الأقل مع توفير دخل ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم بالتقسيط الميسر الشهري لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

أهم شروط التقديم على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل 1443

يحتاج التمويل المناسب عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها توفير دخل ثابت شهري مع فترة عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى شركة اليسر للتمويل كالتالي بكل التفاصيل المتاحة:

شركة اليسر للتمويل تطلب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل بالشركة.

كذلك لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 عام على الأقل حتى 60 عام.

إيضًا العاملين في القطاع العسكري التقديم الإلكتروني متاح لهم حتى سن التقاعد العسكري.

كذلك لابد من توفير مدة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان يعمل العميل المتقدم في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أحد الشركات الكبرى في السعودية.

مزايا الحصول على تمويل شخصي فوري لدى شركة اليسر للتمويل