وظائف وزارة العدل 1443 رابط التقديم وموعده وأبرز الشروط والتخصصات

وظائف وزارة العدل 1443، هو أحدث ما أعلنته وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وذلك لاحتياجها عددًا من الموظفين العموميين، لشغل مجموعة من الوظائف في وزارة العدل، وهي وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين، وذلك على المرتبة الثامنة، للعمل في مدينة الرياض، وتشمل الوظائف الجنسين من الذكور والإناث، وتتطلب الوظائف مجموعة من الشروط، يجب أن يستوفيها المتقدم لشغل الوظيفة، وجدير بالذكر، أن وزارة العدل توفر العديد من الوظائف كل فترة، مثل وظائف وزارة العدل لحملة الثانوية، أو وظائف حراس امن وزارة العدل، أو وظائف وزارة العدل بكالوريوس، وفي كل الأحوال إذا ما كنت تبحث عن وظائف وزارة العدل 1443 الرياض، أو تتساءل “ماهي وظائف وزارة العدل للنساء”، فيجب عليك متابعة تفاصيل اعلان وظائف وزارة العدل اليوم.

وظائف وزارة العدل 2022

من أهم ما يبحث عنه الرجال والنساء حاليًا، خاصة من حملة درجة الماجستير في التخصصات المختلفة، هي وظائف وزارة العدل 1443، والتي تم الإعلان عنها اليوم، محلل نظم معلومات، ومحاسب، ومصلح، ومحلل إحصاء، وباحث قانوني وباحث شرعي. وذلك للتعيين على المرتبة الثامنة، للرجال والنساء، من حملة الدرجات العلمية العليا مثل الماجستير، وفقًا للضوابط والشروط المعلن عنها في نص الإعلان الوظيفي.

ماهي وظائف وزارة العدل

تتطلب وظيفة محلل الإحصاء، حصول المتقدم على شهادة ماجستير في تخصص الإحصاء.

وفيما يتعلق بوظيفة محلل نظم معلومات، فهي تتطلب حصول المتقدم على درجة الماجستير في أحد تخصصات؛ نظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات.

بينما تتطلب وظيفة مصلح، أن يكون المتقدم حاملا لدرجة الماجستير في أحد تخصصات الحقوق، أو الأنظمة، أو الاجتماع، أو خدمة اجتماعية مسار الأسرة والطفولة.

وتتطلب وظيفة محاسب، حمل المتقدم لدرجة الماجستير في أحد التخصصات التالية؛ المحاسبة القضائية، أو المحاسبة، أو الإدارة المالية.

في حين تتطلب وظيفة باحث قانوني، درجة الماجستير في أحد تخصصات؛ السياسة الشرعية والأنظمة، أو القانوني الجنائي المقارن، أو القانون الخاص، أو القانون العام، أو القضاء العمالي، أو القانون التجاري، أو القانون الجنائي، أو الأنظمة، أو الحقوق، أو القانون، أو القضاء التجاري.

بينما تتطلب وظيفة باحث شرعي، درجة الماجستير في أحد تخصصات العدالة الجنائية، أو السياسة الشرعية، أو الشريعة.

شروط وظائف وزارة العدل 2022

يجب إحضار قرار معادلة للشهادة من وزارة التعليم في السعودية، لمن حصلوا على درجاتهم من خارج المملكة.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد حضر اختبار القدرات المعرفية للجامعيين من قبل.

ويجب إحضار نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم.

ولابد أن يرفع المتقدم عبر رابط التقديم للوظيفة، صورة من شهادة التخرج موثقة من السعودية.

كما يشترط حصول المتقدم على اختبار كفايات المصلح المسجل، والذي يمكن الحصول عليه من مركز القياس الوطني.

موعد التقديم على وظائف وزارة العدل 1443