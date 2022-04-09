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عمر شويل - جدة منصة إحسان هي إحدى المنصات الإلكترونية التي تم تأسيسها، لتكون بمثابة حلقة اتصال بين المتبرعين بالأموال، والمستفيدين المحتاجين لهذه الأموال، حيث تسهم منصة إحسان في جمع تلك التبرعات واستخدامها في فك كرب المحتاجين، وهي منصة تم انشاؤها بموجب الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، وتوجد بها لجنة تقوم بالإشراف على التبرعات وأوجه صرف تلك التبرعات.

منصة إحسان شروط وخطوات التسجيل كمستفيد 1443:-

اللجنة المشرفة على منصة إحسان تتكون من 11 جهة رسمية، وذلك من أجل حوكمة عملية التبرعات وكيفية صرفها للمستحقين، وهذه اللجنة مكونة من عدد من الوزارات والهيئات مثل وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، البنك المركزي السعودي، رئاسة أمن الدولة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الحكومة الرقمية.

وشروط التسجيل فيها هي :-

* يجب أن يكون المستفيد من التبرعات متواجد داخل المملكة العربية السعودية فقط.

* التسجيل برقم جوال سعودي فقط.

* يجب أن يمتلك الفرد بريد الكتروني لكي يتمكن من اتمام عملية التسجيل على المنصة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المستفيد اتباعها لكى تتم عملية التسجيل بشكل صحيح وهذه الخطوات هي:-

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان ثم الضغط على تسجيل دخول.

يتم الضغط على إنشاء حساب ثم ستطلب منك المنصة البيانات الأساسية لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح من حيث الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الذي سوف تصلك لك من خلاله رسالة تتضمن رمز التحقق.

بعد ذلك يتم النقر على مربع إنشاء حساب جديد ثم يتم فتح البريد الإلكتروني الذي تم بموجبه إنشاء حساب في المنصة وذلك من أجل تفعيل الحساب الجديد على المنصة.

قم بالدخول على المنصة مرة أخرى ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول ستكون هنا عملية الدخول على حسابك متاحة بسهولة ويسر، ومن ثم الاستفادة بكل الخدمات التي تقدمها منصة إحسان.

من الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاما يوم أمس الجمعة الموافق 7 رمضان 1443 بتدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرع سخي جداً حيث قام سيادته بالتبرع بمبلغ 30 مليون ريال سعودي.