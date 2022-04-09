شروط الحصول على دعم المكرمة الملكية من وزارة الموارد البشرية وقيمة مبلغ الدعم

شروط الحصول على دعم المكرمة الملكية من وزارة الموارد البشرية وقيمة مبلغ المساعدة . هناك العديد من صور الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما تبحث الحكومة السعودية دائما من أجل تقديم للمواطن السعودي كل سبل الدعم في جميع المجالات وبجميع صور الدعم. وذلك من أجل الوصول بأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض إلى مستوى حياة أفضل. كما تعمل على تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. وفي هذه الفترة خلال شهر رمضان المعظم تزداد عمليات البحث حول دعم المكرمة الملكية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة للحصول عليها وكذلك قيمة مبلغ الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد صرف دعم المكرمة الجديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيمتها والشروط المطلوبة للحصول عليها.

شروط الحصول على دعم المكرمة الملكية

حيث تعتبر مساعدة المكرمة الملكية واحدة من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فكما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية تقديمها لمبلغ مالي في موعد محدد من كل عام إلى أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض. حيث يتم صرف المكرمة الملكية في خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام. وذلك من أجل تقديم يد العون من قبل الحكومة لأصحاب الدخل المحدود. لكي يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة المادية وكذلك ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة خلال أيام رمضان. ولكي تضمن الحكومة السعودية وصول الدعم لمستحقيه وللاسر ذات الدخل الضعيف فقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الحصول على الدعم.

شروط المكرمة الملكية

ويمكننا عرض أهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على دعم المكرمة الملكية كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المكرمة الملكية سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بفترة لا تقل عن ثلاث أشهر قبل التقديم للحصول عليها

كما يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من ثلاث آلاف ريال سعودي.

قيمة مبلغ دعم المكرمة

كما قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد قيمة مبلغ دعم المكرمة الجديد التي يتم صرفها في رمضان. حيث تختلف قيمتها من شخص لأخر فمن الجدير بالذكر أنه يتم تحديد قيمتها على حسب عدد أفراد الأسرة. ويمكننا عرض قيمتها كما يلي: