نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تكشُف سعر البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 اليوم الاحد 10/4/2022 … اسعار بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تكشف سعر البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، قامت شركة أرامكو بالإعلان عن أسعار البنزين في السعودية ومسبقا، وتعتبر تلك الأسعار الرسمية المقرر العمل بهذه حتى يوم العاشر من شهر إبريل لهذا العام 2022، هذا وقد نشرت شركة أرامكو أسعار البنزين حاليا عبر موقعها الرسمي يوم أمس الخميس وهي كما يلي، زيادة سعر بنزين 92 إلى 2.18 ريال سعودي، كما ثبت سعر بنزين 95 إلى 2.33 ريال سعودي للتر، ولتفاصيل أكثر نتابع في السطور التالية.

أرامكو تكشف سعر البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022

شهدت أسعار البنزين في السعودية استقرارا حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة كل يوم 10 في الشهر، ولكن لم يتم حتى الآن بالإعلان عن أي تغيرات في الأسعار ولكن أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين حاليا والتي يعمل بها حتى يوم 10 من الشهر المقبل، كما شهدت أسعار الديزل استقرارا أيضا حيث استقر سعر الديزل عند مستوى 0.63 ريال سعودي للتر، واستقر لتر الكيروسين عند 0.70 ريال سعودي، كما شهد غاز البترول المسال استقرارا أيضا ليصل 0.75 ريال للتر.

Aramco أسعار البنزين في السعودية ابريل 2022

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث سجل سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت نحو 107.13 دولار، بينما سجل سعر برميل النفط للعقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 108.11 دولار ، هذا وقد أوشكت شركة أرامكو من إزاحة شركة أبل شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة من احتلال مقدمة قائمة أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.

هذا وقد أعلنت وكالة بلومبرج للأنباء بأن شركة أرامكو الخاضعة للمملكة العربية السعودية تستفيد من زيادة أسعار النفط، الذي شهد أقصى ارتفاع له في الأعوام السابقة منذ عام 2008، حيث شهد سهم النفط ارتفاعا ملحوظا في أقل من أسبوعين بنسبة 15%، حيث تجاوزت قيمته التسويقية لأكثر من 2.3 تريليون دولار.

وجدير بالذكر تعتبر شركة أرامكو هي المسؤولة عن إعلان أسعار البنزين وهى التي تقوم بتحديث أسعار البنزين بعد مراجعة الحكومة على الأسعار الجديدة والموافقة عليها، وتقوم شركة أرامكو بداية من يوم 10 من مطلع كل شهر ميلادي بالإعلان عن الأسعار الجديدة على اعتبار إنها أكبر شركة نفط في المنطقة العربية بالكامل وتوجد شركة أرامكو في السعودية.

سعر البنزين

تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة حيث قد بدء العد التنازلي على اعلان اجدد اسعار البنزين لشهر ابريل 2022 في جميع محطات الوقود والطاقة، حيث قد ستبدأ شركة ارامكو على اعلان اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين فى السعودية

اصبح باقي من الزمن ساعات قليلة من الان على بدء اعلان نتائج المراجعة الدورية الخاصة باسعار البنزين لشهر ابريل والتي سيتم العمل على تطبيقها لمدة الشهر على ان يبدأ اعمال تطبيق تعريفة البنزين بداية من صباح يوم الاثنين الموافق ميلادياً 11 ابريل 2022 على شكل سنوافيكم ونستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز