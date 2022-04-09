نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية وقت صلاة العيد الرياض, جدة, الدمام وباقي المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية جميع المدن والمناطق ، كما سنتعرف على موعد وقت صلاة العيد في الرياض, مكة, المدينة المنورة, الدمام, وباقي المدن والمناطق في المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع أن نرصد لكم بعض من توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 داخل بعض المدن والمحافظات، وتفصلنا أيام على قدوم عيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان، ويتبادل فيه الجميع برقيات التهنئة بقدوم العيد السعيد، فالآن نستعرض معكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية جميع المدن والمناطق بالمملكة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية

ويرغب الجميع الآن في معرفة موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية والدول العربية وبالتحديد وقت صلاة العيد بالساعة في عدد من العواصم والمدن العربية مثل موعد صلاة العيد الرياض والقاهرة وأبو ظبي والكويت الجزائر وغيرها من العواصم العربية، وسيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد استطلاع هلال شوال 2022 في المملكة السعودية وهو الأمر المتعارف عليه دائما ويتبعها في ذلك بعض الدول العربية المتقاربة معها في التوقيت.

والآن إليكم موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية الرياض, مكة, المدينة المنورة, الدمام وباقي المدن.

موعد صلاة العيد 2022 جدة الساعة 6:5 صباحا.

موعد العيد في سكاكا: 5:57 صباحًا

وقت صلاة العيد في حائل: 5:51 صباحًا

النبك: مع دقات الساعة 5:56 صباحًا

ينبع الساعة 6:6 صباحًا

دومة الجندل الساعة 5:49 صباحًا

وقت صلاة العيد في الدمام: 5:19 صباحًا

توقيت صلاة العيد في عرعر: 5:45 صباحًا

موعد صلاة العيد في تبوك: 6:10 صباحًا

وقت صلاة العيد في جازان: 6:05 صباحًا

توقيت صلاة العيد في بريدة: 5:44 صباحًا

موعد صلاة العيد في الباحة: 6:05 صباحًا

وقت صلاة العيد في نجران: 5:57 صباحًا

توقيت صلاة العيد في أبها: 6:02 صباحًا

بيشة: مع دقات الساعة 5:54 صباحً

الطائف: مع دقات الساعة 6:1 صباحًا

نجران: مع دقات الساعة 5:52 صباحًا

القويعية:مع دقات الساعة 5:37 صباحًا

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحًا

المبرز: مع دقات الساعة 5:18 صباحًا

القطيف: مع دقات الساعة 5:14 صباحًا

الظهران: مع دقات الساعة 5:14 صباحًا

بريدة: مع دقات الساعة 5:39 صباحًا

حائل: مع دقات الساعة 5:46 صباحًا

رفحاء: مع دقات الساعة 5:35 صباحًا

الخرج: مع دقات الساعة 5:29 صباحًا.

وبعد الانتهاء من معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية بالمدن والمناطق ، سوف نتابع رصد موعد صلاة العيد في بعض الدول العربية وذلك من خلال تقارير متتالية على موقعنا.