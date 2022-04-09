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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور تسعى الحكومة داخل المملكة العربية السعودية إلى تقديم عدد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة والأفراد محدودي الدخل لسد احتياجاتهم الأساسية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، ، وقد استقبلت الوزارة طلبات الأسر الفقيرة في الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1443 الموافق العشرين من شهر نوفمبر عام 2021 للاستفادة من نظام الاجتماعي المطور وتقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للمواطن أو المواطنة السعودية تقديم طلب المعاش إلى الوزارة من خلال زيارة مكتب الوزارة أو عبر الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية، كما يمكن العرف علي متى ينتهي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور و خطوات إضافة تابع.

طريقة الاستعلام عن القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يُمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة القبول الخاص بمنحة الضمان الاجتماعي المطور عبر عدة طرق منها الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالضمان الاجتماعي (19911) أو التوجه إلى أقرب مركز وفرع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أو من خلال الموقع الإلكتروني عبر الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية الموارد البشرية. ثم إدخال اسم المستخدم في الحقل المخصص. كتابة كلمة المرور بصورة صحيحة. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. ثم اختيار بوابة خدمات التنمية الاجتماعية من القائمة الرئيسية على الشاشة. تسجيل الدخول إلى حساب المُستفيد. النقر على أيقونة “طلباتي”. يظهر رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستلم.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي المطور

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قائمة الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي المطور للعام الحالي 1443 مـ، وفيما يلي قائمة هذه الفئات:

الأفراد البالغون سن الشيخوخة من الرجال والنساء. ثم الأفراد الغير قادرين على العمل بسبب الكِبر أو وجود إعاقة جسدية. المرأة المطلقة التي لا معيل لها مع أبنائها. ثم المرأة الأرملة التي لا معيل لها مع أبنائها الأيتام. الأسرة التي لا تمتلك معيل. ثم عائلة الفرد الغائب أو المفقود والمهاجر تكون مستحقة للدعم. عائلة الفرد الذي يعاني من الإدمان. يشمل الضمان الأطفال الأيتام من جهة الأم أو الأب أو كلاهما.

خطوات إنشاء حساب في منصة الحماية الاجتماعية

الانتقال إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد من الواجهة. إدخال رقم الهوية ثمّ إدخال تاريخ الميلاد للمستفيد. ثم كتابة رقم الجوال ثمّ إنشاء كلمة المرور وتأكيدها. إدخال الرمز المرئيّ الظاهر ثم الموافقة على الشروط. ثم النقر على زر التسجيل ثمّ إجراء التحقّق المطلوب. استكمال بيانات المنازل والملف الموحد.

يذكر أن منصة الضمان الاجتماعي الحالية، تعمل بالتوازي مع منصة برنامج التضامن الاجتماعي المطور حتى تاريخ 23 مايو 2022، وهو أيضا التاريخ الذي ستغلق فيه المنصة الحالية، وخلال تلك الفترة وبعد المراجعة، ودراسة الحالات المستحقة، سيتم نقل المستحقين بشكل تدريجي.