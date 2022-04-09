موعد صلاة التراويح 2022 في السعودية وعدد ركعاتها وفضلها بالتفصيل

موعد صلاة التراويح 2022 في السعودية ، صلاة التراويح من النوافل التي تؤدى خلال شهر رمضان المبارك، تعتبر من أهم الصلوات التي يهتم بأدائها ملايين المسلمين من كل بقاع العالم، يمكن أداؤها بالمسجد للرجال وللنساء، وأيضًا في البيت، لذا أصبح من أكثر الأمور التي يبحث عنها الجميع هي موعد صلاة التراويح 2022 في السعودية، حتى يستطيعوا ضبط مواعيدهم، ويتفرغون لأدائها، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على مواعيد أداء صلاة التراويح في السعودية 2022، ومعرفة فضل أداؤها.

صلاة التراويح

هدايا وعطايا ربانية كثيرة وهبها الله لعباده المخلصين في شهر رمضان العظيم.

ومن تلك الهدايا هي صلاة التراويح التي تعتبر من أفضل الصلوات التي يحرص الجميع على أدائها.

بل وينتظرون شهر رمضان خصيصًا من أجل الحصول على كنوزها وفضلها العظيم.

حيث أن الله يعطي لعبادة هدايا في كل ليلة يقوم فيها بأداء صلاة التراويح.

فضل صلاة التراويح

لكم أن تتخيلوا أنكم بأداء صلاة التراويح تحصلون على هدايا ربانية لا تقدر، إذا علمتم بها ستحرصون على أدائها مهما كلفكم الأمر.

مثل إذا أدى المسلم صلاة التراويح في الليلة السابعة عشر من رمضان أراه الله مقامه في الجنة عندما يغادر الدنيا.

وإذا صلى الليلة الثامنة عشر كان له أجر مكافأة الشهداء والمحاربين، وإذا صلى الليلة التاسعة عشر كان الله له نصره في الدنيا والآخرة.

لا تفوتوا فرصة إجابة دعواتكم في رمضان، لأن في الليلة الخامسة عشر إذا صلى المسلم صلاة التراويح قبل الله حاجته، وصلاته.

ووهب له الدرجات العليا في الآخرة، كما أن الله يعطي أجر بناء بيت الله في الليلة الثالثة عشر من رمضان إذا صلى التراويح.

هذا ليس فضل أداء صلاة التراويح لأن الله يجعل ملائكة الأرض والسماء يستغفرون للمسلم إذا صلى التراويح في الليلة الحادية والعشرين.

وفي الليلة الثامنة والعشرون يأمر الله بفتح أبواب الجنة يدخل من أي باب يشاء.

موعد صلاة التراويح 2022 في السعودية

وبعد أن سردنا أبرز فضائل أداء صلاة التراويح، الآن سنتعرف على موعد صلاة التراويح 2022 في السعودية، علمًا بأنها تقام بعد صلاة العشاء مباشرةً:-