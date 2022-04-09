60,000 ريال قرض آهل بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون فوائد لدى بنك التسليف

أحصل الآن من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة على أفضل تمويل إسلامي مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية حيث يقدم قرض آهل بدون فوائد بفترة سداد ميسرة طويلة الأجل لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل فقط لا غير كما يمتاز بأنه بمبلغ تمويل يبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم عليه ولكن تم توفير التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات كحد أعلى للسداد لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية المعروف في السنوات الماضية بأسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة عام 1443 هجريًا.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

للموافقة على طلب قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح بيه كما يجب توفير المستندات والأوراق الأساسية اللازمة للموافقة على طلب قرض آهل بدون كفيل الميسر لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة ولكن يمنح مزايا عديدة للفئات الأخري بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

لابد من إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة من كافة العملاء السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل.

ماعدا موظفي الحكومة السعودية يمتلكون ميزة قرض آهل بدون موافقة الكفيل الغارم.

شرط هام توفير دخل ثابت شهري لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بموافقة بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كذلك العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل يبدأ من 18 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه عبر بنك التنمية الاجتماعية.

لابد من الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التسليف مثل تمويل كنف أو تمويل الزواج أو الترميم أو الأسرة ثم التفكير بعدها في قرض آهل السعودي.

مميزات الحصول على برنامج قرض آهل الميسر للسعوديين