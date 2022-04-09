التسجيل في منصة إحسان للمساعدات المالية والخيرية

التسجيل في منصة إحسان، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية والوافدين على أراضيها عن طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية، حيث حددت المنصة آلية معتمدة من أجل التسجيل في منصة إحسان الخيرية؛ حيث تقدم المنصة خِدْمَات خيرية متعددة لجميع الأفراد المحتاجين، ولعل من أبرز المساعدات التي يتم تقديمها للمواطنين هي صرف مساعدات مالية لعدد من المواطنين المحتاجين الذين تتوافر بهم شروط المنصة، وقد تم توفير منصة إحسان كأحد المنصات الإلكترونية من جانب القيادة السُّعُودية بغرض مساعدة المواطنين وإعانتهم على تسديد ديونهم، وتقديم خِدْمَات تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية، وسوف نوضح كم طريقة التسجيل في منصة إحسان.

التسجيل في منصة إحسان

يتم التسجيل في منصة إِحسان للحصول على مساعدة مالية لأي مواطن تتوافر به شروط التسجيل في المنصة، على أن يتم إنشاء حساب في المنصة من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط منصة إحسان الخيرية: تسجيل دخول.

النقر على تبويب (التسجيل) المتوفر بأعلى صفحة المنصة.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة التسجيل التي تم إعدادها للمواطنين بالمنصة.

ثم النقر على تبويب (إنشاء حساب).

يجب أن يتم إدخال اسم المستفيد في المكان الخاص بذلك.

تسجيل البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.

ثم إدخال رَقَم الجوال الشخصي الذي يخص المستفيد.

ثم إدراج رمز التحقق في المكان المخصص له.

بعد ذلك يجب الضغط إلى تبويب (إنشاء حساب جديد).

تسجيل طلب مساعدة مالية منصة إحسان

بإمكان جميع المستفيدين من منصة إحسان أن يقوموا بتسجيل طلب إعانة مالية وتسجيل طلب إلكتروني للحصول على المساعدة، على أن يتم تسجيل الطلب بهذه الخطوات: