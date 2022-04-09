رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية 1443 فتح التجنيد الموحد الفترة الثانية tajnid.mod.gov.sa

رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية التجنيد الموحد الفترة الثانية 1443، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، وتلقي بحث كبير من الرجال والنساء بالتزامن مع قُرب فتح باب التسجيل والقبول للتجنيد الموحد، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية، عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية من رتبة جندي حتي رقيب، وحددت موعد لبدء التسجيل وشروط للقبول للرجال والنساء، بحيث يجب مراجعتها قبل التقديم لمعرفة مدي توافرها في المتقدم لضمان القبول، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً ثقفني نهتم بعرض أهم الأخبار والموضوعات من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط تقديم وزارة الدفاع السعودية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “tajnid.mod.gov.sa“.

النقر على أيقونة التقديم.

في حالة وجود حساب على الموقع يتم تسجيل البيانات ثم تسجيل دخول.

وفي حالة عدم وجود حساب يتم إدخال الهوية الوطنية ورقم السجل ورقم الهاتف.

قم بكتابة رمز التحقق الذي سيتم إرساله على الهاتف النقال.

ثم النقر على تسجيل دخول وكتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

موعد التقديم

يبدأ التقديم على التجنيد الموحد وزارة الدفاع الفترة الثانية 1443، من يوم الأحد الموافق 10/4/2022، الموافق 9/9/1443، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه، مع ضرورة الإطلاع على الشروط المحددة للقبول والتي سنوضحها فيما يلي.

شروط التسجيل وظائف وزارة الدفاع “رجال”

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد.

يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

أن لا يقل العمر عن 18 عام وألا يزيد عن الشرط المحدد للوظيفة.

لا يكون المتقدم موظفاً في أي من الجهات الحكومية.

أن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

ألا يكون قد تم فصلة من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

توافر المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية للفرد الفني.

يكون الحد الأدنى للطول 160 سم ويتناسب الطول مع الوزن.

يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز اختبارات “المقابلة الشخصية، اللياقة البدنية، اختبار التخصص”.

يجتاز كافة الإجراءات والاختبارات المخصصة للقبول وفق الشروط المحددة.

شروط تقديم وزارة الدفاع “نساء”

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من نشأت مع والدها خارج المملكة لخدمة البلاد.

يُشهد لها بحسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

أن لا تكون موظفه في أي جهة حكومية.

لا يقل المؤهل العلمي الحاصلة عليه المتقدمة عن ثانوية عامة أو ما يعادلها.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

تحمل المتقدمة بطاقة هوية وطنية كمستقلة وسارية المفعول.

أن لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

يكون طول المتقدمة لا يقل عن 155 سم ويتناسب الطول مع الوزن.

أن تكون المتقدمة لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

توافر المؤهل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للمتقدمة على التخصص الفني.

اجتياز الاختبارات المحددة للقبول والمقابلة الشخصية.

بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع

تعتبر بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع هي الطريق الوحيد للتقديم على التجنيد الموحد، فقد اهتمت الوزارة بتوفيرها لخدمة الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع، حيث يتم من خلالها التسجيل إلكترونياً لبيانات المتقدم /ة كاملة وصحيحة، بعد الاطلاع على الشروط المحددة للقبول والتسجيل التي حددتها الوزارة لضمان القبول.