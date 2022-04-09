رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 وظائف عسكرية رجال \ نساء tajnid.mod.gov.sa

أعلنت وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 عبر موقعا الرسمي عن فتح باب التجنيد الموحد رجال \ نساء للوظائف العسكرية، من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها المختلفة، وهي القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي الملكي، بالإضافة إلى قوة الصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية وقيادة القوات المشتركة.

التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1443 من أهم الأشياء التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل الرجال والنساء الراغبين في التسجيل، وسيتم التسجيل إلكترونياً عن طريق رابط موقع وزارة الدفاع التجنيد tajnid.mod.gov.sa، لذلك يجب على الجميع سرعة إحضار كافة المستندات المطلوبة للتسجيل، مع ضرورة التسجيل في الموعد المحدد وملئ كافة البيانات بطريقة صحيحة.

رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

الدخول مباشرة على رابط التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa الإدارة العامة للقبول والتجنيد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

النقر على أيقونة “التقديم على الوظائف المتاحة”.

اختار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة “تقديم”.

الرتب العسكرية المطلوبة في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1443

(جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب).

شروط تقديم وزارة الدفاع التجنيد للرجال

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لائق طبياً للوظائف العسكرية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية. أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة. ألا يكون متزوج من غير سعودية. ألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة واختبار التخصص. تناسب طول المتقدم مع وزنه ويشترط أن يكون الحد الأدنى للطول 160سم.

الشروط النسائية:-

أن يكون سعودية الأصل والمنشأ. لائقة طبياً للوظائف العسكرية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. يشترط ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية. تناسب طول المتقدمة مع وزنها والحد الأدنى للطول 155سم. ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن تكون حاملة لبطاقة هوية وطنية مستقلة. اجتياز المقابلة الشخصية.

موعد التقديم عبر رابط tajnid.mod.gov.sa

التقديم متاح بدايةً من يوم الأحد بتاريخ 09\09\1443 الموافق 10\04\2022.