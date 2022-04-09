نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام برقم الهوية عن المساعدات وطلبات المنح من الديوان الملكي السعودي وطرق التواصل مع الديوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي هو احد المؤسسات الحكومية التي يلجئ إليها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الكثير من الخدمات الخاصة بالمساعدات وإعطاء المنح وحتي أسقاط القروض عن المتعثرين وحتي طلبات العلاج علي نفقة الدولة وصرف الدوية لغير القادرين إلى جانب إرسال طلب للعفو عن عدد من المساجين أو تقديم طلب للحصول علي منحه دراسية أو منح من أراضي الدولة، وغيرها من المهام الأخري والتي سبق وان تحدثنا عنها في مقالات اخري سابقة مثل تقديم إعفاء قرض للديوان الملكي، ويأتي كل هذا تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، وفي السطور التالية سوف نتحدث عن احد اهم الخدمات التي يقدمها الديوان إلا وهي الاستعلام برقم الهوية عن المساعدات وطلب المنح وغيرها، هذا أيضا فضلا عن ذكرنا كافة أرقام الهواتف الخاصة بالديوان فتابعونا.

استعلام برقم الهوية عن المساعدات وطلبات المنح من الديوان الملكي

وتعريف الديوان الملكي السعودي هو المكتب التنفيذي للحاكم السعودي، حيث تضم الهيئة عدة مكاتب للتواصل مع جميع المواطنين، ومن خلاله يتم فحص الطلبات وفرز البرقيات للاطلاع علي احتياجات المواطن وإرسال الرد بشكل سريع، ويتولى رئاسة الديوان احد رجال الدولة من وزراء وشخصيات مرموقة، ويستطيع المواطنين السعودين تقديم طلب دعم مادي من المملكة السعودية من هيئة الديوان الملكي، أو عرض طلب للعلاج علي نفقه الدولة وطلبات إعانة.

وخدمات الاستعلامات كثيره في الديوان الملكي حيث لكن في البداية قبل أي شئ لابد أن تتبع هذه الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي.

ثم يبدأ المستخدم في التسجيل لإنشاء حساب.

يتم كتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بالإضافة إلى رقم الهاتف بعد ملء استمارة التسجيل يتم الضغط علي أيقونة تسجيل.

يتم إرسال كود التحقق علي هاتفك قم بكتابته في الخانة الفارغة.

بعد كتابة الكود، تكون بذلك أنشأت حساب علي منصة الديوان الملكي، ومن ثم قم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور للدخول علي الحساب حتي تتطلع علي جميع المعاملات والخدمات المقدمة من خلاله.

بمجرد النقر علي أيقونة دخول، تستطيع الاستعلام عن خدمات الديوان الملكي بشكل سهل وسريع.

طرق التواصل مع ديوان المملكة من هواتف وعنوان بريد وبريد إلكتروني

يعد الديوان الملكي هي حلقة الوصل بين المواطنين وحاكم المملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلاله تقديم طلبات أبناء الدولة بغرض الحصول علي طلب إعفاء أو إعانة، وكذلك للتدخل في حل أزمه أو رد المظالم، وقامت هيئة الديوان بتخصيص أرقام لتلقي استفسارات وأسئلة المواطنين، ولمساعدتهم في تقديم طلباتهم وذلك عبر الرقم المجاني التالي: 8004000000، إلى جانب هذا قدمت هيئة الديوان الملكي رقم موحد، حتي يستطيع أبناء المملكة السعودية الاتصال من داخل الدولة أو من خارجها، وذلك من خلال تلك الأرقام:920030003، وأضافت الهيئة رقم للدعم، ومن خلاله يستقبل ممثلي خدمة العملاء مكالمات المواطنين وتوصيلها إلى رئيس الهيئة لمناقشة الطلب عبر ذلك الرقم:920022220، عبر تلك الأرقام يمكن للمواطنون السعوديون الاستعلام عن جميع الطلبات الخدمية المقدمة من الهيئة بشكل سريع وسهل.

وخصصت هيئة الديوان الملكي عنوان بريدي تابع لها، لكي يرسل المواطنين السعوديين طلباتهم في حالة تعسر الوصول إلى الديوان عبر الأرقام الهاتفية، كما أوضحت إن عنوان البريد يتمثل في ذلك الوصف”المملكة العربية السعودية، الهدا، 7636، الرياض، 12911، ثم كتابة اسم الديوان الملكي، ويرعى أن في نهاية البرقية يتم توجيه الخطاب إلى الملك السعودي، مع ذكر جملة تشير إليه مثل: إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى خادم الحرمين الشريفين.

طرق التقديم، يستطيع المواطن السعودي إرسال برقيات من عبر البريد، أو من خلال موقع الديوان الرسمي، كما يمكن للمواطن إرسال خطاب إلى هيئة الديوان الملكي والذي سبق وان تحدثنا عنه في مقال سابق كان بعنوان كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي ويكون هذا من خلال البريد الإلكتروني لعرض طلبه وسبب إرسال الرسالة، حتي تتمكن الهيئة من تقديم المساعدة له عبر ذلك البريد [email protected]

وبعمل الديوان الملكي في المملكة إلي تزليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في المملكة لمسعداتهم للحصول علي الحياة الكريمة التي يسعى إليها الجميع، وذلك يكون تحت أشراف مباشر من الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وتكون هذه المساعي ضمن أولاويات السلطات في المملكة وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.