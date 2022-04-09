نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمر ملكي بصرف راتبين 1443، أليكم تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صرف راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، من الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين يصدر بين الحين والأخر أوامر ملكية يتم تنفيذها، ومع حلول شهر رمضان ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي صدور الأوامر الملكية التي تسمح لهم من صرف مكرمة شهر رمضان 1443.

حيث يتم دفع رواتب واجور مستفيدي الضمان بأمر خاص ولكن حتي وقتنا الحالي لن يتم إصدار أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان، فما هي حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نوضحها لكم عبر موقع ثقفني الإخباري حقيقة تناول أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان.

حقيقة أمر ملكي بصرف راتبين 1443

من الجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي مسؤول بكل ما يتضمنه من وزارة الموارد البشرية، وقد نوهت الوزارة انه حتي الوقت الحالي لن يتم إصدار بيان رسمي من الديوان الملكي بصرف مكرمة شهر رمضان المبارك، وان ما يتم تناوله ألا شائعات وانه في حال صدور أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان ستتخذ الوزارة اللازم من خلال الإعلان عنه ببيان رسمي، وأما عن صرف بدل غلاء المعيشة؛ وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وضحت انه تم صرف مكافأة وبدلات لجميع العملين بالدولة في عام 2018 ولن يتم صدور أي أمر ملكي بصرفها حتي الآن، وبذلك لم يصدر أي أمر ملكي بشأن دفع راتبين لمستفيدي الضمان وهما الراتب الأساسي، ومكرمة شهر رمضان، لكن من المتوقع صدور أمر ملكي في النصف الثاني من رمضان بالإعلان عن موعد محدد للدفع وصرف رواتب الضمان المطور والمكرمة، وبذلك يكون صرف الراتبين مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك، ونحن في صدد الإعلان عن التاريخ الذي يتم تأكيده رسميًا من قبل مجلس الديوان الملكي السعودي لصرف مكرمة رمضان، والأمر الملكي الأخر بالعفو عن السجناء.

مكرمة رمضان وصرف راتبين 1443

البعض يرغب بالاستفسار عن الراتبين الذي سيتم صرفهم في رمضان هل راتب الضمان الاجتماعي ومكرمة شهر رمضان؛ أم رواتب الموظفين وبدل غلاء المعيشة، الحقيقة لن يتم الإعلان عنها ولن تصدر أي أخبار أو بيان رسمي ولكن من المتوقع ومن المنتظر الإعلان عن مكرمة رمضان ورواتب الضمان الاجتماعي ليكون بذلك أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان، وأما عن صرف بدل غلاء المعيشة فيتم تحديد وإعلان صرفها بالتنسيق مع الديوان الملكي ووزارة المالية بعد التحقق من ميزانية الدولة.

كم مبلغ مكرمة شهر رمضان 1443

علي مر السنوات الماضية وما يتم أعلانه من قبل الديوان الملكي بصرف مكرمة رمضان والذي يتم تنسيقه مع وزارة الموارد البشرية بالمملكة؛ فان مبلغ المكرمة يكون علي النحو التالي:

1000 ريال سعودي لرب الأسرة.

500 ريال سعودي لكل فرد مدرج كعائل بالضمان الاجتماعي.

ولن يقتصر مكرمة رمضان علي مستفيدي الضمان الاجتماعي فقط ولكن يتم صرفها أيضًا “الأشخاص غير القادرين على العمل وليس لديهم مصدر دخل، أيتام، المطلقة والأرملة، الأسرة التي ليس لها معيل، والكبار غير القادرين على العمل، كبار السن في سن الشيخوخة، والمرأة التي ليس لها معيل”.

الاستعلام عن آهليه الضمان الاجتماعي المطور

من المشار ألية انه تم أعلان الدفعة الرابعة من الضمان المطور الجديد، ونوهت وزارة الموارد البشرية علي المسجلين من ضرورة الاستعلام عن أهلية الضمان، وتقديم الاعتراض في حالة رفض الأهلية، ويتم الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال التالي:

الولوج إلي الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية في الفراغ المخصص له.

أدخل رمز المرور بشكل صحيح.

أدخل رمز التحقق ثم قم بالتأكيد.

الانتقال إلى الأهلية الخاصة بالمستفيد.

ستظهر أهلية الدفعة والمبلغ المعلن عنه للصرف.

ويمكن تقديم اعتراض إذا تم رفض الطلب أو في حالة وجود نقص بالراتب الشهري.

وفي ختامنا وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بحقيقة صدور أمر ملكي بصرف راتبين 1443 في رمضان، ووضحنا خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.