نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب مساعدة مالية هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وتحديدا الذي يرغبون في الحصول علي بعض المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي، ولمن لا يعلم أن مكتب الديوان الملكي تأسس في عام 1924م ويمثل الجهة التنفيذية لأوامر خادم الحرمين الشريفين التي يتم نقلها للحكومة بمختلف جهاتها من خلال أدارة الديوان، ويوجد المقر الرئيسي الذي يكون مخصص لاستضافة كبار رجال الدولة في العاصمة في مدينة الرياض، ونموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي يبحث عنه الكثير من أبناء الوطن في جميع أنحاء المملكة، حيث يختص الديوان الملكي بتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة مثل الحالات الغير قادرة على شراء العلاج أو سداد الديون وغيرها من شرائح المجتمع من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يواجهون المشاكل المادية التي تدفع البعض إلى طلب المساعدة من الجهات المختصة بذلك تطبيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يتم العمل به في المملكة.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

ويستطيع المواطنين السعودين وحتي الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية تقديم طلب دعم مادي من المملكة السعودية من هيئة الديوان الملكي، أو عرض طلب للعلاج علي نفقه الدولة وطلبات إعانة، إلى جانب إرسال طلب للعفو عن عدد من المساجين أو تقديم طلب للحصول علي منحه دراسية أو منح من أراضي الدولة والكثير من الخدمات الأخري الذي يقدمها الديوان.

وتوجد عدة أشكال من طرق للتواصل مع الديوان الملكي السعودي ولكن هناك مجموعة من البنود التي يجب اتباعها وتنفيذها بشكل صحيح وذلك من أجل كتابة معروض مساعدات مالية لسداد الديون، وابرز هذه البنود التي لابد من ذكرها توضيح السبب وراء طلب هذه المساعدة بشكل مختصر وبدون إسهاب، إلى جانب إثبات استحقاق مقدم الطلب للمساعدة المالية من خلال الأوراق والمستندات الخاصة بذلك والتي تثبت صحة ما تم ذكرة في سبب طلب المساعدة، فضلاً عن ضرورة بعض البنود الأخري وهي:

إرفاق المعروض بالبيانات الشخصية الهامة لمقدم الطلب من الاسم. رقم الهاتف. العنوان. ضرورة البدء بالتحية في مقدمة المعروض.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

والجدير بذكر أننا ذكرنا في مقال سابق كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي بالبريد أو من خلال أرقام الهواتف الخاصة بالديون الملكي والذي سبق وان ذكرنها أيضا في المقال السابق، وبالعودة إلى حديثنا فأن صيغة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي بسيطة وسهله ولا تتطلب منك أي مجهود يذكر، وتكون هذه الصيغة هي كما يلي:

إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يا سيدي الملك واحدًا من أبناء هذا الوطن ممن عصفت بهم ظروف الحياة، فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر وأنا وأسرتي نعاني من أزمة مادية طاحنة، حيث مرضت ابنتي مرضًا مستعصيًا، وأنفقت كل ما لدي من مال وقمت ببيع كل ما أملك على علاجها، ولم يتبقى معي ما يكفي لأعيش وأسرتي حياة كريمة، مما اضطرني للاستدانة، وأنا الآن مُهدد بدخول السجن بسبب عجزي عن سداد ديوني، لذلك أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على منحي مبلغ من المال أتخلص به من ديني، وأنقذ مستقبلي ومستقبل أسرتي من الضياع، جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم فيما يحب ويرضى. اسم المرسل/………… رقم الهاتف/………. العنوان/……………… النموذج الثاني إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسل إليكم خطابي هذا بعدما فشلت في العثور على أي مخرج من أزمتي المالية، ونظرًا ليقيني بحرصكم الشديد على تقديم يد العون إلى كل من يحتاج، فأنا أتقاضى راتب قليل من عملي، وفي نفس الوقت أعول أسرة مكونة من 6 أفراد، وأقطن أنا وعائلتي في سكن إيجار، وقد تراكم عليّ إيجار المسكن وأصبحت أنا وأسرتي مهددين بالطرد والتشرد، لذلك لجأت إليكم طلبًا لمنحي مساعدة مالية تمكنني من سداد ما عليّ من إيجار حتى لا أتعرض وأسرتي للضياع، متعكم الله بكامل الصحة والعافية، وأدامكم سندًا لأبناء المملكة. اسم المرسل/………… رقم الهوية/……… رقم الهاتف/………. العنوان/……………… النموذج الثالث إلى سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم إليكم بهذا الخطاب لأنني لم أجد خيرًا منكم ليقدم لي المساعدة، فأنا طالب في السنة النهائية بكلية…. قسم…..، وبسبب ظروفي المادية الصعبة بعد وفاة والدي فقد عجزت عن سداد المصروفات الدراسية، لذلك أطلب من سيادتكم بالتكرم بمنحي مساعدة تمكني من سداد المصروفات، ومرفق مع الخطاب المستندات التي تثبت صحة ظروفي المادية وانتسابي للجامعة دام كرمكم ودمتم سندًا لأبناء الوطن. اسم المرسل/………… رقم الهوية/……… رقم الهاتف/………. العنوان/………………

والجدير بذكر أن أول من ترأس الديوان الملكي السعودي كان الشيخ محمد الطيب الهزازي وذلك في عام 1347 هـ، حيث استمرت رئاسته للديوان لمدة شهرين فقط، وكان ذلك في عهد مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها. بعد ذلك تم اختيار إبراهيم بن محمد بن معمر ليكون رئيسًا للديوان بأمر من الملك عبد العزيز آل سعود واستمرت فترة رئاسته للديوان لمدة 6 سنوات، بدأت من عام 1347 هـ حتى عام 1353هـ.