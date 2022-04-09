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عمر شويل - جدة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 92 وظيفة شاغرة في جدة والرياض وقد اخذا هذا الاعلان حيز من بحث المواطنين في المملكة العربية السعودية على محركات البحث وعلى وسائل التواصل الإجتماعي مثل تويتر وسناب شات وغيرها من الوسائل التي يتم عرض اعلانات التوظيف التي تخص المملكة العربية السعودية, وبالاخص ان الوظائف تخص الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة التي تعطي الكثير من المميزات للأشخاص الذين يتم قبولهم في الوظائف التابعة لهم والتي يتمناها اغلب المواطنين في السعودية من الرجال والنساء.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وقد تم الاعلان عن 92 وظيفة ضمن الخدمات الطبية الملكية السعودية وهي وظائف صحية في مدينتي الرياض وجدة وسيكون لحملة الدبلوم وأعلى ولا يشترط وجود خبرة من اجل احلال الكفائات الوطنية.

مسميات وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

1- ممرضة أخصائية مسجلة

العدد 60 وظيفة وسيكون مكان العمل في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ويشترط الحصول على شهادة بكالوريوس تمريض او مايعادلها من شهادت اخرى ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- فني صيدلة

وسيكون العدد المقرر قبوله 13 شاغر وظيفي ويشترط على المتقدم ان يكن حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم الصيدلانية او مايعادلها من شهادات اخرى وسيكون العمل ضمن مدينة الأمير سلطان الطبية الملكية في مدينة الرياض ولا يشترط وجود خبرات سابقة في نفس المجال.

3- صيدلي

وسيكون العدد المطلوب لهذا المسمى الوظيفي 19 شاغر وظيفي وسيكون العمل ضمن مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في مدينة الرياض مع اشتراط الحصول على شهادة ماجستير صيدلة من احدى الجامعات السعودية المعروفة وفي حال وجود شهادة من الخارج يتوجب على الشخص المتقدم معادلتها ضمن وزارة التعليم العالي السعودي حتى تصبح مقبولة.

طريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

ويتم التقديم على الوظائف عبر روابط وهي كالتالي:

رابط التقديم على وظيفة ممرضة أخصائية مسجلة ضمن وظائف الخدمات الطبية العسكرية السعودية.

رابط التقديم على وظيفة فني صيدلي ضمن الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية.

رابط التقديم على وظيفة صيدلي لإحلال الكفائات الوطنية في الخدمات الطبية العسكرية للقوات السعودية.

موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

وقد بدا قبول الطلبات منذ يوم 7_4_ 2022 وسيستمر التقديم حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب لكل وظيفة.