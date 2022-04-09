نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 وشروط الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان في المقال التالي
متي موعد نزول مكرمة الملك سلمان رمضان 1443، حيث إن ذلك السؤال هو واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية والذين يرغبون في الاستفادة من المكرمة الملكية التي تصرف من الضمان الاجتماعي وذلك لأن يحصلون على التاريخ الخاص بنزول هذه المكرمة.
مكرمة الملك سلمان رمضان 1443
المكرمة الملكية هي عبارة عن نوع من ضمن أنواع المساعدات المالية التي تقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى المواطنين وذلك من أجل مساعدتهم على تحسين حالتهم المالية في شهر رمضان المبارك، حيث إن هذه المكرمة تصرف لجميع المستفيديدن من معاش الضمان الاجتماعي، ويختلف مبلغ المكرمة حسب عدد أفراد الأسرة.
شروط المكرمة الملكية
يوجد العديد من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها من أجل الحصول عليها حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:
- إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- يجب إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة.
- يشترط إن يكون المتقدم لا يزيد الدخل الشهري له عن 3000 ريال سعودي.
- يجب إن يكون مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي.
- يشترط إن يكون مسؤول عن أسرة وليس شاب غير متزوج.
- يجب إن لا يكون لدي المتقدم مشروعات تجارية.
موعد نزول مكرمة الملك سلمان رمضان 1443
سيتم نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك في الأسبوع التالي من منتصف الشهر وذلك بعد إن تنتهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف المساعدات المقطوعة وراتب الضمان الاجتماعي الشهري، ويمكن القيام بالاستعلام عن موعد نزول المكرمة عبر القيام بالعديد من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن المكرمة.
- تكتب رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام الموجود في الأسفل.
- الانتظار حتي يتم عرض لك بيانات الاستعلام.
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