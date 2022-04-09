حاسبة التمويل العقاري من بنك الراجحي 1443 وشروط التقديم على التمويل العقاري

التمويل العقاري من بنك الراجحي وحاسبت التمويل العقاري حيث يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك وأهمها في المملكه العربيه السعوديه من حيث انه يقدم تمويل العقاري لجميع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاعات العامه او الخاصه حيث ان قيمة التمويل العقاري يبدأ من 50000 ريال سعودي حتى ثلاثه مليون ريال سعودي من حيث ان هذا التمويل يكون متوافق مع كافة مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية وشروطها ولكن يضع بنك الراجحي عدة شروط لكي يتم الحصول على هذا التمويل وسوف نوضح كيفية الحصول عليه وهذه الشروط بالتفاصيل خلال المقالة التالية من خلال موقع ثقفني.

التمويل العقاري من بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بطرح التمويل العقاري داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدة شروط والتمويل العقاري له مميزات منها :

يقوم البنك بتحديد قيمة التمويل العقاري المقدم من بنك الراجحي تبعا للقيمة السوقية لهذا العقار والتي تكون 70% من قيمتها.

يتم تقديم عقد التمويل العقاري من بنك الراجحي بقيمة 60% للمتقدمين بشرط لا يمتلكون قطعة أرض فارغة.

يكون التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم الحصول المتقدم على التمويل العقاري بداية من 50000 ريال حتى 3 مليون ريال سعودي.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

توجد بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في المتقدم لكي يحصل على التمويل لآخر من بنك الراجحي وهي كالاتي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن المقيمين على أراضيها.

يجب أن لا يكون المتقدم داخل اقل من 5000 ريال سعودي.

يتم تحويل رواتب المتقدمين الحصول على التمويل العقاري من بنك الراجحي.

إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص يجب أن لا يقل دخله عن 7500 ريال سعودي

يجب ان يكون عمر متقدم من 21 عاما إلى 60 عاما.

يجب أن يرسل المتقدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يحصل على التمويل العقاري من بنك الراجحي.

طريقة التقديم على التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك بعض الأوراق التي يجب ان تتوفر لكي يتم الموافقة الحصول على تمويل العقاري وهي على النحو التالي