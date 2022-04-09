خطوات التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443

التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443، حيث إن هناك الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن طريقة التسجيل في هذه المنصة وذلك لأنها تقدم للمواطنين في السعودية المساعدات المالية التي تساعدهم على سداد الديون والالتزامات المالية التي تكون عليهم.

منصة إحسان لتسديد الديون 1443

هي واحدة من المنصات الخيرية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تهدف لتقديم العديد من المساعدات المالية لكل من المواطنين في المملكة من أجل مساعدتهم علي سداد الديون الموجودة عليهم، وتتكون هذه المنصة من لجنة مشرفة من 11 جهة رسمية وهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة والبنك المركزي السعودي ووزارة التعليم وزارة الموارد البشرية ووزارة الشؤون القروية والبلدية والبنك المركزي السعودي، ورئاسة أمن الدولة السعودية سدايا.

اهداف منصة إحسان

القيام بمساعدة القطاع التنموي والقطاع الغير ربحي في المملكة علي توسيع أثر هذا القطاع.

التنسيق مع كافة الجهات في المملكة العربية السعودية وزيادة درجة نفعها.

مساعدة المواطنين في المملكة على سداد الديون.

تعزيز دور القطاع الخاص السعودي على المساعدة في مجالات المسوؤلية الاجتماعية.

رفع مستوي الموثقية والشفافية للأعمال الخيرية في المملكة.

شروط منصة إحسان

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي السعودي.

يشترط غن لا يزيد قيمة المبلغ المطلوب من المنصة لا يزيد عن 100 ألف ريال سعودي.

إن يكون قد صدر أمر تنفيذ ضد المتقدم من محكمة التنفيذ ولا يكون لدية أحكام تنفيذية أخري.

طريقة التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443

تتم عملية التسجيل في المنصة إلكترونياً وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-