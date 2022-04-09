نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات عروض رمضان على جوالات سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة سامسونج مجموعة من الخصومات والعروض الرمضانية على مجموعة من موبايلات وجوالات سامسوج. فيوجد عروض رمضان الخاصة وعروض وخصومات أخرى متميزة جدًا على تلك الهواتف التي أثبتت كفاءتها في السوق السعودي والسوق العالمي.

عروض رمضان الخاصة على جوالات سامسونج

توجد مجموعة من عروض رمضان الخاصة على جالاكسي اس22 حيث يمكنك الحصول على جالاكسي بادز برو مع جالاكسي اس 22 ألترا وكذلك غطاء ذكي وشفاف وشاحن جداري 25 واط مع جالاكسي اس 22+ أو جالاكسي اس22.

خصومات على أجهزة جالاكسي بخصم لغاية 25% عش أجواء رمضان مع التكنولوجيا الراقية

Galaxy S22 Ultra سعره يبدأ من 4899 ريال سعودي.

+‎Galaxy S22 ومتوافر سعره ويبدأ من 3949 ريال سعودي.

Galaxy S22 يتوافر سعره من 3299 ريال سعودي.

Galaxy S21 FE 5G ويبدأ سعره من 5899 ريال سعودي

ما هي مزايا الشراء من موقع سامسونج السعودية؟

هناك العديد من المزايا التي يمكنك الحصول عليها عند الشراء من موقع سامسونج السعودية وأهمها كالتالي: التوصيل مجاني، ويمكنك إرجاع المنتج خلال 7 أيام من استلامه لو به أي أعطال. يمكنك أن تدفع ببطاقة مدى. ويمكنك أيضًا أن تدخل في برنامج التقسيط لو ترغب في ذلك.

ما هي فترة الضمان لمنتجات سامسونج؟

جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء مشمولة بضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء لمزيد من المعلومات حول عرض الضمان الخاص يمكن الدخول على سامسونج السعودية ومعرفة أكثر. كذلك الغلاف الخلفي وأحزمة المنتج لا يشملها الضمان.

استبدل جهازك لتكتشف آفاق عالمك

وفّر لغاية 3,000 ريال.

صالح من 31 سبتمبر 2021 حتى 21 ديسمبر من عام 2022

وفّر لغاية 3,000 ريال على هاتفك الجديد Galaxy Z Fold3 أو Galaxy Z Flip3 عند الاستبدال. حتى انه يمكنك استبدال ما يصل إلى 3 أجهزة قديمة لديك لشراء هاتف Galaxy الجديد.

طريقة الاستبدال عبر الانترنت

قم بزيارة موقع سامسونج السعودية الرسمي واشتري أي منتج من منتجات Samsung Galaxy. تفضل بزيارة الموقع الالكتروني samsungtradeins وحدد جهازك القديم وأكمل التقييم الذاتي، يمكنك استبدال حتى 3 أجهزة من (الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية). احتفظ بجهازك القديم جاهزًا، وسيتصل بك شريكنا في برنامج الاستبدال لاستلام الجهاز (الأجهزة) في غضون 3-5 أيام عمل. بعد استكمال عملية التقييم بنجاح، سيتم تحويل المبلغ المقدر لجهازك إلى حسابك البنكي.

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خصومات عروض رمضان على جوالات سامسونج