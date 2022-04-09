نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة العدل 1443 مسابقة وظيفية للرجال والنساء moj.gov.sa وزارة العدل توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة العدل 1443 من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل توظيف 1443 عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على المرتبة الثامنة بالرياض، وهذه الوظائف عبارة عن (باحث شرعي، باحث قانوني، محلل إحصاء، محلل نظم معلومات، مصلح، محاسب)، بنظام المسابقة الوظيفية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل المتقدمين.

وزارة العدل توظيف 1443 من أهم الوظائف التي تستهوي الكثير من الشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل سرعة التقديم الإلكتروني عبر رابط moj.gov.sa، ويجب التسجيل في الموعد المحدد مع ضرورة ملئ كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة وإرفاقها في استمارة التقديم الإلكترونية.

رابط وظائف وزارة العدل 1443

يتم التسجيل إلكترونياً عن طريق الدخول على رابط وزارة العدل الإلكتروني moj.gov.sa.

الضغط على أيقونة “التوظيف”.

اختيار أيقونة “المسابقة الوظيفية للمرتبة الوظيفية رجال\نساء.

اختيار وظيفة واحدة من الوظائف المتاحة والتي تتناسب مع مؤهلك.

ملئ جميع البيانات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة “تقديم”.

وظائف وزارة العدل لحملة الماجستير 1443

شروط التوظيف في وزارة العدل

يجب إحضار قرار المعادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة. يشترط أن يكون المتقدم\ة قد حضر اختبار القدرة المعرفية الخاصة بالجامعيين. إرفاق صورة من السيرة الذاتية. رفع صورة من شهادة التخرج للحاصلين على المؤهل من داخل المملكة وقرار المعادلة للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة. توفير اختبار “كفايات المصلح المسجل” التابع للمركز الوطني للقياس وهذا الشرط خاص بوظيفة مصلح. من المقرر أن يتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة على موقع الوزارة والمستندات المرفقة. سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في موعد أقصاه 20\11\1443.

موعد التقديم عبر رابط moj.gov.sa

سوف يتم فتح باب التقديم يوم الأحد بتاريخ 09\09\1443 الموافق 10\04\2022 في تمام الساعة “3:00” مساءً. وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 13\09\1443 الموافق 14\04\2022.

موعد الإعلان عن أسماء المقبولين

من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية الخاصة بوزارة العدل. في موعد أقصاه 12\11\1443. وذلك بعد دراسة جميع الطلبات من قبل اللجنة المختصة بفحص هذه الطلبات والتابعة لوزارة العدل.