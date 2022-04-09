نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين في السعودية 2022 لشهر أبريل || تسعيرة البنزين الجديدة بالسعودية تحديث أرامكو في المقال التالي
اسعار البنزين في السعودية 2022، المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الحالي عن جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 عن شهر أبريل لعام 2022، حيث مقرر أن تقوم شركة أرامكوا السعودية بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته في اليوم العاشر من الشهر الميلادي من كل شهر، وبما أن اليوم هو الثامن من أبريل أي بعدها سيتم الإعلان عن أسعار شهر أبريل لعام 2022، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم آخر الأخبار التي تخص أسعار البنزين في مقالنا اليوم.
اسعار البنزين في السعودية 2022
أقل من يومين وسوف تقوم شركة أرامكوا بالإعلان عن جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 ، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للشهر الجديد، والتي سيتم العمل بتلك الأسعار الجديدة من أول يوم الحادي عشر من شهر أبريل لعام 2022، وسوف يستمر العمل بتلك الأسعار حتى يوم العاشر من شهر مايو لعام 2022، والمواطنين والمواطنات يبحثون على الأسعار في الوقت الحالي متخوفين من زيادة الأسعار، خصوصًا أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت في البترول ومشتقاته والذهب وجميع الأسعار، ولكن حتى الآن لا جديد في الأسعار والأسعار كما هي دون أي تغيير، مع العلم أن الأسعار شهدت استقرار كبير الفترة الماضية وتقوم الحكومة السعودية بتحمل أي زيادة تتطرأ على الأسعار.
تسعيرة البنزين الجديدة لشهر أبريل 2022
كما وضحنا لكم أن شركة أرامكو السعودية سوف تقوم بعد يومين بإذن الله بالإعلان عن اسعار البنزين في السعودية 2022، وإلى اللحظة الحالية يتم العمل على أسعار شهر مارس الماضي، حيث مقرر أن يتم العمل بأسعار شهر مارس من يوم الحادي عشر من شهر مارس لعام 2022 ويتم العمل بتلك الأسعار حتى يوم العاشر من شهر أبريل، وجاءت الأسعار التي يتم العمل بها لشهر مارس على النحو التالي:
|اللتر الواحد من البنزين من نوع 91
|2.18 ريال سعودي
|لتر البنزين نوعية 95
|2.33 ريال سعودي
|اللتر من الكيروسين
|70 هللة سعودي
|اللتر من غاز البترول المسال (الغاز الطبيعي)
|75 هللة سعودي
|سعر لتر الديزل
|63 هللة سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار البنزين في السعودية 2022 لشهر أبريل || تسعيرة البنزين الجديدة بالسعودية تحديث أرامكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.