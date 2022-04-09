نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين 2022 شهر أبريل | | موعد إعلان سعر البنزين الجديد لشهر أبريل من شركة أرامكو في المقال التالي
اسعار البنزين 2022 شهر أبريل، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جداً عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن اسعار البنزين 2022 شهر أبريل، وذلك حيث ينتظر الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة الإعلان الرسمي من جانب شركة أرامكو المتخصصة في تحديث أسعار النفط والبنزين ومشتقاته في المملكة في كل شهر ميلادي جديد، ولذلك فنقدم لكم الآن متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة للبنزين من مواعيد إعلانها ومواعيد العمل بها بشكل رمسي في المملكة عبر جميع محطات الوقود.
اسعار البنزين 2022 شهر أبريل
ستقوم شركة أرامكو السعودية بإعلان اسعار البنزين 2022 شهر أبريل في يوم العاشر من الشهر وذلك حيث تقوم الشركة في كل شهر ميلادي جديد وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر بنشر تحديث لأسعار البنزين ومشتقاته والتي يتم العمل بها على مستوى جميع أنحاء المملكة في كل محطات الوقود حيث سيتم إعلان هذه الأسعار الخاصة بشهر أبريل في يوم 10 / 4 / 2022 ويتم بدء تطبيق هذه التحديثات بداية من يوم 11 / 4 / 2022، وحتى الآن ما زال العمل قائم بالأسعار القديمة الخاصة بالبنزين والتي قامت أرامكو بإعلانها في يوم العاشر من شهر مارس الماضي، ونتعرف في الفقرة التالي عن الأسعار التي يتم العمل بها.
أرامكو أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل
وقبل أن يتم الإعلان عن اسعار البنزين 2022 شهر أبريل من جانب شركة أرامكو فنتعرف سوياً الآن على الأسعار التي أعلنتها الشركة في شهر مارس ويتم العمل بها حتى هذه اللحظة في جميع أنحاء المملكة، والتي جاءت كالآتي:-
- سعر اللتر الواحد من البنزين 95 سجل 2.33 ريال سعودي.
- وسعر اللتر الواحد من الكيروسين سجل 0.70 ريال سعودي.
- بينما سعر اللتر الواحد من الغاز الطبيعي (غاز البترول المسال) فسجل نحو 0.75 ريال سعودي.
- أما عن سعر اللتر الواحد من البنزين 91 فسجل نحو 2.18 ريال سعودي.
- وسعر اللتر الواحد من الديزل فقد سجل نحو 0.63 ريال سعودي.
- فيما سجل سعر اللتر الواحد من الجاز نحو 0.52 ريال سعودي.
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