نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة العدل السعودية 1443 مسابقة وظيفية للرجال والنساء التقديم عبر moj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف وزارة العدل السعودية 1443، من أكثر الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة العدل السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء على المرتبة الثامنة لعدد من المسميات للعمل في مدينة الرياض، على أن يتم التقديم عليها إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني خلال المدة المحددة، وقد حددت الوزارة التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الجنسيين، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بنقل الأخبار والموضوعات التي تهم مختلف الفئات بالمجتمع، ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية بالتفصيل ليكون متابعينا على دراية شاملة وصحيحة لما يخص الموضوع.

رابط وظائف وزارة العدل 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “moj.gov.sa“.

النقر على كلمة توظيف ثم اختيار بوابة التوظيف.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها ولا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة في نفس المسابقة.

تسجيل بيانات المتقدم /ة كاملة وصحيحة.

رفع المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة على الموقع.

موعد التقديم على المسابقة الوظيفية وزارة العدل 1443

يبدأ التقديم على وظائف وزارة العدل السعودية لعام 1443، من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، الموافق 9 رمضان 1443 في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويستمر التقديم حتي تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022، الموافق 13 رمضان الجاري، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط والخطوات الموضحة بعاليه.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

باحث شرعي :- المؤهل درجة الماجستير في “الشريعة، العدالة الجنائية، السياسة الشرعية”.

محلل إحصاء :- درجة الماجستير في الإحصاء.

باحث قانوني :- حاصل على درجة الماجستير في “الحقوق، الأنظمة، السياسة الشرعية والأنظمة، قانون، قانون تجاري، قانون جنائي، القانون العام، القانون الخاص، القانون العمالي، القضاء التجاري، القانون الجنائي المقارن”.

مصلح :- درجة الماجستير في “الأنظمة، الحقوق، اجتماع، خدمة اجتماعية مسار الأسرة والطفولة”.

مُحلل نظم معلومات :- درجة الماجستير في “الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات”.

محاسب :- المؤهل درجة الماجستير في “المحاسبة، المحاسبة القضائية، الإدارة المالية”.

موعد إعلان نتائج وظائف وزارة العدل

أكدت وزارة العدل السعودية على أن موعد إعلان نتائج المسابقة الوظيفية لوزارة العدل، سيكون في موعد أقصاه في 20 ذي القعدة 1443، وذلك بعد فحص الطلبات ومراجعة المستندات ومدي تطابق الشروط على المتقدمين من عدمه، علماً بأن المتقدم الذي لن يتم ظهور اسمه في النتيجة يكون غير مستوفي للشروط المطلوبة.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم /ة من الحاصلين على المؤهلات بالتخصصات المطلوبة. يشترط وجود قرار معادلة مصدق عليه من وزارة التعليم السعودية للمؤهلات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة. تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمتقدم /ة. لابد أن يكون المتقدم /ة قد سبق لهم الحضور لاختبار القدرة المعرفية المخصص للجامعيين. أن يتم رفع نسخة من شهادة المؤهل للحاصلين عليه من داخل المملكة، وشهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلهم من خارج المملكة. لشغل وظيفة مصلح يلزم توافر اختبار كفايات المصلح المسجل. التقديم إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني خلال المدة المحددة للتقديم. تقوم وزارة العدل بفحص الطلبات والبيانات المسجلة إلكترونياً ومطابقتها مع الشروط والمؤهلات المطلوبة.

الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية

يحتل الموقع الإلكتروني لوزارة العدل مكانة متميزة لدي المتعاملين عليه، لما يقدمه من خدمات إدارية ومالية تخص المحاكم والقضاء، ولم يكن هذا الموقع هو الوحيد الذي أطلقته الوزارة لتقديم الخدمات الإلكترونية، بل تم إطلاق منصة ناجز المخصصة لإصدار العديد من الوثائق إلكترونياً، ضمن تفعيل نظام التحول الرقمي الذي تتبناه المملكة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين إلكترونياً، ويعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الوسيلة الوحيدة للتقديم على الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.