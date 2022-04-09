“طالع” ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022.. كم سعر البنزين اليوم بالسعودية

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ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، يومين بل واقل بإذن الله وسنجد الشركة السعودية أرامكوا قامت بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته، حيث سنجد ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، والتي سيتم العمل بتلك الأسعار داخل المحطات الخاصة بالوقود بالمملكة العربية السعودية من صباح يوم الحادي عشر من شهر أبريل أي يوم الأحد المقبل بإذن الله، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار المعلن عنها حتى يوم العاشر من الشهر القادم شهر مايو 2022، وسنوضح لكم في مقال اليوم آخر تحديث لأسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية.
ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022
ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 بإذن الله يوم الأحد القادم الموافق العاشر من شهر أبريل لعام 2022، حيث يتم تحديث كل الأسعار الخاصة بالبنزين ومختلف مشتقاته، وبعد أن يتم المطابقة بين الأسعار العالمية مع الأسعار المحلية سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين، وبسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا نتوقع زيادة في أسعار النفط والبترول بشكل عام، ولا نعلم هل ستقوم المملكة العربية السعودية بتحمل الأسعار أم لا، حيث لو تحملت الأسعار ستظل الأسعار كما هي دون أي تغيير، بينما لو لم تتحمل الحكومة الأسعار، بكل تأكيد سيحدث لا بد من زيادة في أسعار البنزين بمختلف أنواعه وكذلك مشتقاته.
اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022
حتى الآن لم تقم أرامكوا بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في شهر أبريل لعام 2022، والجماهير في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في انتظار ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022، بحيث يتعرفوا على السعر الجديد للبنزين وجميع مشتقاته والتي سيتم العمل بتلك الأسعار حتى يوم العاشر من شهر مايو القادم لعام 2022، وحتى الآن يتم العمل بالأسعار التي تم الإعلان عنها في شهر مارس الماضي لعام 2022، وجاءت هذه الأسعار على النحو التالي:
- سعر اللتر من بنزين 95 سجل اليوم 2.33 ريال سعودي.
- سعر اللتر من بنزين 91 سجل اليوم 2.18 ريال سعودي.
- سعر اللتر من الكيروسين سجل اليوم 70 هللة سعودي.
- سعر اللتر من الغاز الطبيعي سجل اليوم 75 هللة سعودي.
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