تحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب بالسعودية 1443

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عمر شويل - جدة اختبارات الفصل الثالث النهائية، اختبارات الفصل الدراسي الثالث هي أهم ما يشغل بال الطلاب السعوديين وذويهم الآن لأنها الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي وبعدها تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، لذلك فإن موعد تلك الاختبارات هام لهم وقد قامت الوزارة بالإعلان عن هذا الموعد النهائي للاختبارات لعدد إحدى عشر فئة تعليمية مختلفة.

موعد اختبارات الفصل الثالث النهائية

الاختبارات هي طريقة هامة وضرورية من أجل قياس مستوى الطلاب ومعرفة قدراتهم ومدى استيعابهم للمحتوى الدراسي المقدم لهم وخاصةً بهذا العام الدراسي بالتحديد لأنه عبارة عن ثلاثة فصول دراسية وهو نظام تعليمي جديد، وقد حددت الوزارة أن الاختبارات لهذا العام حضورية وليست كالعام المنصرم إلكترونيًا، وجاءت مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث كالتالي:

الفترة الأولى تبدأ اختباراتها بالأحد القادم السادس عشر من رمضان والسابع عشر من أبريل. الفترة الثانية تبدأ من السادس من ذي القعدة والخامس من يونيو. والفترة الثالثة بدايتها من العشرين من ذي القعدة والتاسع عشر من يونيو. وبالنسبة للاختبارات النهائية فقد تقرر أن تنتهي بالأول من شهر ذي الحجة والموافق الثلاثين من يونيو وهو موعد بداية الإجازة.

ولكن مازلنا حتى الآن في الأسبوع الدراسي الثالث من الفصل الدراسي الثالث ومازال هناك حوالي إحدى عشر أسبوعًا دراسيًا كاملًا حيث أن عدد الأسابيع لكل فصل دراسي هي 14 أسبوع مع بعض الإجازات التي تتخلل تلك الفترة الدراسية، فعلى سبيل المثال هناك إجازة عيد الفطر والتي تبدأ من نهاية رمضان في الرابع والعشرين من الشهر إلى بعد عيد الفطر ومدة تلك الإجازة أربعة عشر أسبوعًا وبعدها تبدأ في نهاية شهر مايو إجازة الأسبوع المطولة مدتها يومان.

إجازة الفصل الدراسي الثالث بالسعودية 1443

بدء العام الدراسي الحالي في نهاية شهر أغسطس من عام 2021 ويستمر إلى الثلاثين من يونيو القادم 2021 أي أنه استمر ما يقرب من عشرة أشهر، ولكن لم تقرر وزارة التعليم بصورة رسمية إلى الآن مدة إجازة العام الدراسي الحالي قبل استئناف الدراسة مرة أخرى للعام الدراسي الجديد والمحدد فقد أن تبدأ الإجازة في 30 من شهر يونيو القادم.