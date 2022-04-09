شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 لغير المتزوجات والمتقاعدين وطريقة التسجيل

يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المتطور نظام خدمي رائع يهدف إلى مساعدة جميع الفئات المحتاجة داخل المجتمع السعودي، ولكن لابد من توافر بعض من الشرط عند التقديم على الضمان الاجتماعي وهناك الكثير من الفئات ولكن لك منها شروطها الخاصة سواء للمتزوج أو لغير المتزوج، وفي هذا السياق سنقدم لكم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن طرق التسجيل والحالات المستهدفة من معاش التضامن الاجتماعي كل ما عليك فعله هو متابعة السطور الآتية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التسجيل وحالات وقف الضمان

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد الذي يصعب تطبيقه على بوابة الضمان الاجتماعي في حال عدم وجوده وهذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين أو حاصلين على الجنسية.

إذا كان مقدم الطلب موظفًا أو عاملًا، يجب ألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى.

تنفيذ الشروط المعلنة المرتبطة براتب الضمان الاجتماعي.

يجب على مقدم الطلب إعداد وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد للنساء غير المتزوجات

سنتعرف هنا على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي لغير المتزوجات على النحو التالي:

أن تكون الفتاة سعودية الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة وليس لديها سجل تجاري.

ألا يكون لها أحد من أهلها يتولى شؤونها سواء كان الأب أو الأخ.

قواعد الضمان الاجتماعي الجديدة للمتقاعدين

هناك عدد من القوانين التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المتقاعدين لمعرفة استحقاقهم للمعاش، والتي من ضمنها: