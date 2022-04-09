رقم منصة احسان.. إعرف رابط وطريقة التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين ehsan.sa بالخطوات

يستعرض لكم ثقفني، رابط التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين وكفالة اليتيم، حيث اشتدت عمليات البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك للتعرف على طريقة التسجيل في منصة إحسان، حيث يوجد عدد كبير من المحتاجين في المملكة الذين هم بحاجة إلى دعم مالي ومساعدة خاصة في ظل شهر رمضان المبارك، حيث يكون ثواب الصدقة والزكاة في أيامه مضاعفة أكثر من غيرها من الأيام، ومع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخير النسخة الثانية، وذلك مساء يوم أمس الجمعة 7 رمضان 1443 هجري الموافق 8 أبريل 2022، سارع الكثير من المواطنين للبحث عن آلية وإجراءات التسجيل للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المنصة، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم التفاصيل.

تسجيل في منصة إحسان

ما هي إحسان، هي أحد المنصات الوطنية التي يوجد مقرها في المملكة العربية السعودية، وتهدف المنصة إلى تقديم العمل الخيري، حيث تسهل استقبال التبرعات من المتبرعين بشكل إلكتروني، كما تسهيل على المواطنين الذين هم بحاجة إلى التبرعات بالحصول على الدعم بكل أمان وموثوقية، وتحرص المنصة على تقديم الدعم للأسر الأشد احتياجا، وللمنصة دور فعال وكبير في تطوير الحلول التقنية من خلال استثمار البيانات والذكاء الصناعي، وذلك من أجل دعم المشاريع الخيرية والتنموية عبر كافة القطاعات “الحكومية والخاصة والغير ربحية”، وخلال أيام شهر رمضان المبارك حرصت المنصة على تنمية وتقوية قيم التكافل الاجتماعي.

خطوات التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين كمستفيد

تسائل الكثير من المواطنين السعوديين حول طريقة التسجيل في منصة إحسان فرجت كمستفيد، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر منصة إحسان، وذلك من خلال إنشاء حساب جديد، ثم تقديم طلب للحصول على تبرع، تجدر الإشارة إلى أن المنصة تهتم بتوفير الكثير من الخدمات والعديد من البرامج والمزايا على مدار السنة، أيضا تهتم المنصة بشكل كبير من خلال الجهات المختصة العاملة لديها في أن يصل الدعم للمستحقين والأسر المحتاجة، وذلك من خلال عمليات التبرع الآمنة والموثوقة، كما تمكن المتبرعين من إيصال تبرعاتهم لكفالة اليتيم والمحتاجين.

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة إحسان. ثانيا، قم بالنقر على كلمة تسجيل. ثالثا، انقر على إنشاء حساب. رابعا، قم بكتابة المعلومات والبيانات المطلوبة مثل الإيميل ورقم الهاتف وغيرها. خامسا، أدخل كود التحقق الظاهر أمامك. سادسا، قم بالضغط على إنشاء حساب جديد. سابعا، توجه إلى الإيميل الخاص بك المدخل في المنصة من أجل تفعيل الحساب. أخيرا، سجل الدخول لحسابك.

طريقة التسجيل عبر منصة إحسان كمتبرع