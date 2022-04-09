لينك منصة الدعم والحماية الاجتماعية وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كان قد بدأ العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك من خلال الدخول إلى هذا الرابط sbis.hrsd، حيث كان قد تم الإعلان عن إطلاق هذا الرابط ودخوله بشكل رسمي في حيز التنفيذ كذلك قد تم الإعلان عن استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في البرنامج الجديد وذلك عن طريق المنصة المخصصة للغرض، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى توفير جميع التدابير اللازمة بهدف تقديم الدعم للأسر والأفراد الذين يكونوا في أمس الحاجة إلى الدعم المالي والدعم النقدي بهدف توفير كافة الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، وفي السطور التالية سوف نتعرف على رابط الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك سوف نتعرف على عدة تفاصيل هامة بشأن هذا الرابط.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

كانت قد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية أن جميع المستحقين ممن تنطبق عليهم كافة الشروط الخاصة باستحقاق الحصول على الضمان الاجتماعي، لا بد لهم من القيام بتسجيل الدخول عبر الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة الدعم والحماية.

كذلك كانت قد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم بدء العمل بذلك النظام الجديد من الضمان الاجتماعي المطور، الذي يهدف إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار للكثير من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وذلك بهدف توفير وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وهو ما يضمن حياة كريمة لهم.

كذلك سوف يضمن الضمان الاجتماعي والمطور الجديد إلى تحويل الشخص من فرد عاطل عن العمل إلى مواطن مؤهل وموظف داخل المجتمع، وذلك بعد تدريب وتأهيل للعمل المناسب له بصورة صحيحة، كذلك يهدف الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى تحقيق الحد الأدنى من المال إلى هؤلاء الفئات المستحقة له.

الرابط الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كما ذكرنا بالأعلى أنه قد تم إتاحة رابط مخصص للتسجيل ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور لكافة الأسر المستحقة أو الأفراد، وذلك بغض النظر عن الجنس إذا كان رجال أو امرأة كذلك بغض النظر عن الحالة الاجتماعية الخاصة بهم، ولكن لا بد من أن تكون كافة الشروط منطبقة عليهم.

كما سوف يتم التقديم عبر برنامج الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الدعم والحماية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي