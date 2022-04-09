رابط التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 والشروط المطلوبة

تقوم المملكة العربية السعودية بدور شامل في مساعدة أبنائها حيث خصصت لكل فئة مساعدة مالية معينة ونظام معين حيث نجد أن التأهيل الشامل يكون متخصص لأصحاب الإعاقات الخلقية والجسدية وذلك لمساعدة هؤلاء السعوديين الذين لديهم إعاقة على مواجهة كافة تحدي الحياة المالية وسد حاجتهم من مأكل ومشرب وذلك لأن هذه الإعاقة تسبب لهم عدم القدرة على العمل ولا يستطيعوا كسب المال بكل سهولة لذلك يستطيع التأهيل الشامل توفير جميع ما يحتاجوا إليه وسوف نوضح أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل ١٤٤٣

يمكن التسجيل في نظام التأهيل الشامل من خلال وزارة الموارد البشرية حيث عملت هذه الوزارة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية بالتسجيل في نظام التأهيل الشامل لجميع المواطنين السعوديين الذين يكون لديهم إعاقة حتى يستطيع هذا النظام أن يمنحهم القدرة على مواجهة الحياة وسوف نوضح خطوات التسجيل في النظام من خلال النقاط التالية..

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

على المواطن أن يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات الوزارة.

يضغط المواطن على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تظهر عدة خيارات يقوم المواطن باختيار أيقونة الإعاقة المالية للمعاقين أو أصحاب الإعاقة.

يقوم المواطن بعد ذلك بكتابة اسم الشخص الخاص بالإعاقة ورقم الهوية الخاص به ورقم الهاتف، البريد الإلكتروني ورقم الحساب.

يقوم المواطن بالضغط على تأكيد البيانات ويضغط على كلمة موافق.

يضغط بعد ذلك على كلمة تقديم طلب.

يرسل إلى الهاتف رمز تحقيق من صحة البيانات على رقم الجوال الذي قمنا بإدخاله.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على التأهل الشامل

توجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على نظام التأهل الشامل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..