طلب رفع إيقاف الخدمات منصة إحسان ehsan.sa والتي يسعى المعاقبين برفع الخدمة عنهم بسبب مخالفات مالية أو صدور أحكام ضدهم بشكل نهائي للحصول على خدماتها، وذلك لغير القادرين والذي يكون شرط أساسي للحصول على سداد الدين من متبرعي منصة إحسان الخيرية والتي يتم تسجيل فيها وفق عدد من الشروط وعدد من الخطوات.

طلب رفع إيقاف الخدمات منصة إحسان ehsan.sa كيفية التسجيل كمستفيد وطلب خدمات المنصة

يكون رفع إيقاف الخدمات بالطريقة الشائعة عبر القنوات الرسمية لذلك، حيث يكون حجب الخدمات العامة عن المواطنين من الأمور التي تحجم النشاط الاقتصادي والتحركات خارج البلاد والاستفادة من الصلاحيات المتاحة للمواطن السعودي أو المقيم الذي وفى بجميع الالتزامات عليه، وكانت الطريقة السابقة لذلك كما أعلنت وزارة العدل عن طريق بوابة ناجز، وذلك للقادرين، لرفع إيقاف الخدمة مؤقتا أو بكل نهائي، بينما يكون لغير القادرين سبيل آخر للمساعدة على الحصول والتمتع بحقوقه من جديد.

طرق رفع إيقاف الخدمات

أطلقت بوابة وزارة العدل السعودية بوابة ناجز الإلكترونية للتسجيل إلكترونيا في رفع إيقاف الخدمة، وذلك للقادرين على السداد والوفاء بالالتزامات، للمخالفين مع المصارف أو الحاصلين على مخالفات مرورية أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية الاسرية، ويكون ذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية التي ترفع الإيقاف مؤقتا، بعد جدولة الديون، أو نهائيا بعد الوفاء بالالتزامات جميعها.

توجد جمعيات خيرية حكومية أو خاصة تقوم بالسداد عن غير القادرين ماليا والذين لا يمكنهم الوفاء بها مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية.

تقوم منصة إحسان عبر منصة فرجت بسداد الديون عن المديونين ورفع إيقاف الخدمات عن غير القادرين على ذلك وفق شروط التسجيل.

رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز رفع إيقاف الخدمات عبر منصة إحسان يتم الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية . يتم اختيار ايقونة التنفيذ. تبدأ استعراض الطلبات ويتم اختيار أيقونة إجراءات للطلب ثم إجراءات من الدائرة. يتم اختيار أيقونة رفع قرار إيقاف الخدمات. يتم الدخول على رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية أو يتم الدخول على صفحة تسجيل المستفيد وإنشاء حساب جديد . يتم كتابة المعلومات الأساسية مثل الاسم ورقم الهوية. يتم كتابة رقم الهاتف النقال والحالة الاجتماعية. يتم اتباع جميع الخطوات ثم اختيار ايقونة “استكمال التسجيل”. كما يتم الاستعلام عن طلب بالدخول على المنصة واستخدام ايقونة الاستعلام عن طلب. يتم كتابة رقم الهوية ثم الاستعلام.

ويقوم المستخدم بتسجيل الخدمة التي يرغب في الحصول عليها ليتم العمل إلكترونيا عليها.

شروط الاستفادة من رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة إحسان الخيرية