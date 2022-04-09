موعد صرف مكرمة الملك للضمان 1443 رمضان نزول المكرمة الملكية

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عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الملك للضمان 1443 يهتم بها أشخاص كثيرون في السعودية، التي تأتي تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443، حيث ينتظر آلاف المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إعلان وزارة الموارد البشرية،عن موعد نزول المكرمة الملكية، في المملكة وذلك بهدف تلبية جميع الاحتياجات الأساسية، لمن هم يعانون من ذوي الدخل المحدود وكذلك الأسر الفقيرة، يعد برنامج المكرمة الملكية من أبرز المبادرات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود لبعض مواطني الدولة والأسر الفقيرة.

موعد صرف مكرمة الملك للضمان 1443

من المتوقع أن يكون موعد صرف مكرمة الملك وذلك للأشخاص المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي هو الأربعاء 13 أبريل 2022م، الموافق لليوم الخامس من رمضان 1443 هـ أو بعده بيوم أو يومان، عندما أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن لجميع المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، أن يكون لهم النصيب من هذه المنحة الملكية، المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء موعد الدفع.

قيمة مكرمة الملك للضمان الاجتماعي في رمضان 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من المقرر أن تكون قيمة المكرمة الملكية، التي سيتم منحها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتي كان قد أعلنها خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تحدد قيمة المنحة لتكون بالشكل التالي:

عائلة شخص واحد: تم دفع قرابة 1000 ريال سعودي.

عائلة مكونة من شخصين: يصرف نحو 1500 ريال سعودي.

أسرة مكونة من ثلاثة أفراد: يدفع مبلغ يقارب 2000 ريال سعودي.

شروط إيداع مكرمة الملك للضمان 1443

هناك عدد من الاشتراطات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لنيل شرف الحصول على مكرمة الملك، وضمان أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد يلبون احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم. فيما يلي الشروط والأحكام:

أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المستفيد قد عاش في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن يكون الحد الأقصى للراتب الشهري للمستفيد 3000 ريال سعودي. يجب ألا يكون هناك أي ملفات تجارية أو عقارية. يجب أن ينتظر المستفيد ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الصرف داخل المملكة المتحدة. إذا لم يتم استيفاء أحد المتطلبات، فلن يحصل المتلقي على الدعم.

جدير بالذكر أن جميع الأنباء الواردة حتي الآن تؤكد أن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان الحالي 1443 لم يتم تحديده حتي الآن، بالنسبة للعائلات التي هي محدودة الدخل، والتي ضمن المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وأكدت أيضا أنه في القريب العاجل ستقوم الجهات الحكومية بتحديد موعد نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان الحالي 2022.