نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان الخيرية لطلب المساعدة والتبرع للمحتاجين بالمملكة وخارجها من مكانك في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان هي إحدى منصات العمل الخيري بالمملكة السعودية. تهدف المنصة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمل الخيري ودعم القطاع غير الربحي بالمملكة. تهدف المنصة التي تم إقامتها بالأمر السامي إلى مساعدة المحتاجين والغارمين وتشجيع الانتماء الوطني ومساعدة الغير طبقاً لأحكام الشريعة. كل هذا وأكثر هو جزء من رؤية 2030 للمملكة؛ لمستقبل أكثر إشراقاً للسعودية وقد إتاحت دار الفتوي السعودية إخراج ذكاة المال عن طريق خدمات المنصة وسوف نوضح الأن خدمات المنصة الشاملة وبرامج التبرع للمحتاجين وكل المعلومات التي تبحث عنها للتبرع عن طريق المنصة.

مجالات التبرع على منصة إحسان:

التعليمي الإجتماعي الصحي البيئي الإغاثة الإقتصادي التقني

مشروعات منصة إحسان:

عمليات أعصاب اليد المصابة عمليات الكتف المصابة وجبات الطعام للأسر المتعففة ترميم وفرش أثاث مساكن الأسر البسيطة توفير احتياجات المرضى دعم المقبلين على الزواج إغاثة متضرري السيول سداد إيجارات المنازل للمتعثرين سقيا الماء في المساجد كفالة اليتيم كفالة الزوجات الأرامل خدمات طبية لأسر المساجين المستلزمات الدراسية للطلاب المحتاجين الأجهزة المنزلية والكهربائية للأسر المحتاجة سداد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة

برنامج تيسرت:

يقوم برنامج تيسرت بدعم المواطنين المتعثرين، والذين يواجهون حكماً قضائياً بسبب الديون أو حتى معرضون لانقطاع خدمة الكهرباء بسبب تراكم الفواتير. بالصفحة يتم عرض كل التفاصيل عن الشخص المتعثر مع قيمة الفاتورة و رقمها وما تم تجميعه من التبرعات حتى الآن لمزيد من المصداقية.

برنامج فُرجت:

هذا البرنامج من برامج منصة إحسان يهدف إلى سد ديون مسجوني الحقوق المالية الذين قد تم حبسهم بالفعل؛ وذلك للتعجيل من خروجهم من السجن واجتماعهم بأحبائهم.

أيضاً بهذا القسم يتم عرض تفاصيل القضية ومنطقة السجن ورقم الفاتورة ومبلغ الدين ومبلغ التبرعات. يوجد بالقسم خدمة البحث السريع في حالة كنت تبحث عن حالة بعينها.

برنامج إغاثة:

يوفر هذا البرنامج التبرع لكافة الخدمات الإنسانية في كل بقاع العالم. يشمل برنامج إغاثة من منصة إحسان على البرامج التالية:

حفر آبار مياه بالصومال

الأطراف الصناعية للمتضررين

عمليات جراحية متخصصة

كفالة سنوية للأيتام

تجهيز المدارس

حقائب المدرسة للمحتاجين

حقائب السلع غير الغذائية

التطعيمات الأساسية

سلال السلع الغذائية

دعم خيام السكن والإيواء

حقائب الشتاء

برنامج المتجر:

هذا البرنامج يستقبل التبرع في صورة وحدات، لكل وحدة قيمة مالية محددة لا يمكن تغييرها. يحتوي المتجر أيضاً على عدد كبير من المشاريع الخيرية لدعم المحتاجين بالصور المختلفة، نستعرض بعضها:

كفالة الأيتام شهرياً: قيمة الوحدة 300 ريال

وجبات طعام للأسر المتعففة: قيمة الوحدة 16 ريال

دفايات للأسر المحتاجة: قيمة الوحدة 220 ريال

احتياجات كبار السن الصحية: قيمة الوحدة 55 ريال

كفارة اليمين: سعر الوحدة 100 ريال

طباعة وتوزيع المصاحف: سعر الوحدة 23 ريال

مشروع دفء الشتاء: قيمة الوحدة 120 ريال

الأجهزة الطبية اللازمة لكبار السن: قيمة الوحدة 220 ريال

خدمات أخرى من منصة إحسان:

توفر المنصة عدداً من الخدمات الأخرى لنشر رؤية المنصة وتوسيع شبكة الأعمال الخيرية وكذلك لإهداء الثواب لمن تحب.

خدمة غِراس التي تسمح لك بنشر فرص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجميع نقاط يمكن بها مساعدة عدد أكبر من المحتاجين. حاسبة الزكاة تسمح بحساب قيمة زكاتك ودفعها عبر المنصة حتى وإن كان مالك في صورة أسهم أو صناديق استثمارية. خدمة هدية التي تمكنك من تقديم التبرعات عن الغير في صورة هدية. خدمة الأضاحي التي تسمح بتوكيل ذبح الأضاحي أو الكفارة أو العقيقة وتسليمها لمستحقيها. الحملات وبها تقوم بالمشاركة في حملات التبرعات عن طريق إنشاء الحملة من البداية. التبرع الدوري يمكنك من استقطاع جزء من بطاقتك المصرفية بشكل دوري للتبرع به إلى المنصة تلقائياً. التبرع بالرسائل النصية على رقم 5005.

للتبرع عن طريق البوابة الإلكترونية لمنصة إحسان.