نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الدعم المادي الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر على أن لا يمكن إلغاء الطلب والشكوى، وهذا في حالة رفع الطلب، ولذلك ينتظر العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين من برنامج حساب المواطن التعامل مع الطلب، حساب المواطن يعلن على أن لا يمكن إلغاء الشكوى في حال رفع الطلب للمستفيدين المستحقين من برنامج حساب المواطن، وأضاف إلي ذلك أن حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، حيث أن حساب المواطن يأكد عن الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل بالمملكة، اضاف الي ذلك توضيح كافة المستندات المطلوبة.

الانتظار لكي يتم التعامل مع الطلب:

حساب المواطن يوضح في الفترة الأخيرة في حالة رفع الطلب للمستفيدين، سوف يتم التعامل مع الطلب بكل سهولة ويسر لجميع المستفيدين، حيث أن الإمكان لكي يتم متابعة الطلب المقدم عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

موعد صرف الدعم المادي للدفعة الجديدة :

حساب المواطن يوضح على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر على أن سوف يتم صرف الدعم المادي بشكل دوري يوم 10 من كل شهر ميلادي، وأضاف إلى ذلك أن يمكن تقديمه يوم قبله أو بعده يوم في حالة إذا وافق عطلة رسمية، وأكد حساب المواطن علي أن يتم الصرف ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 10 أبريل الجاري 2022م وأكد علي أن هذا يوافق يوم 9 من شهر رمضان المبارك.

ضوابط حساب المواطن الجديدة:

يجب على المستفيد أن يكون بلغ من العمر 18 عاما. يلزم تقديم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يجب على المستفيد تقديم صك ملكية. يجب تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن يقوم بتقديم إستقبال جميع الطلبات الجديدة لكي يتم التقديم للحصول على الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وهذا بعد صرف الدعم الدفعة الماضية الخاصة بشهر مارس الماضي 2022م وهذا لكي يتم استمرارية الحصول على الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، يوم 10 من كل شهر ميلادي.