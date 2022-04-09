طريقة تقديم منحة أرض الديوان الملكي السعودي 1443 والشروط

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عمر شويل - جدة طريقة تقديم منحة أرض الديوان الملكي السعودي وهي واحدة من أبرز المنح التي عملت الديوان الملكي على تعزيز أسسها، وقد اقترحت الحكومة السعودية هذه المنحة لمساعدة المواطنين على التغلب على الفقر ومشقة الحياة، الدعم اللازم للمواطن السعودي حيث يستطيع المستفيد من منحة الأرض، العمل بالتقسيط وتجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز يعمل باستمرار على توفير كافة احتياجات مواطني المملكة العربية السعودية، ويقوم بتنفيذ ما يلي مساعدات مالية وإنسانية كبيرة وبرامج تدريبية ومرافق تأهيلية مناسبة لأبناء المملكة.

طريقة تقديم منحة أرض الديوان الملكي

يهتم الكثيرون بالتعرف علي طريقة تقديم منحة أرض الديوان الملكي، حيث يمكنك الحصول على امتياز الحصول علي ارض من الديوان الملكي، بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط اللازمة المعلنة من قبل الديوان الملكي، حيث توجد لجنة خاصة تعمل على فحص طلبات المواطنين في الإدارة الحكومية ، مع العلم أنها تحتوي على معلومات. على مقدم الطلب ، مثل الاسم والبيانات الأخرى المطلوب اعتمادها ، بالإضافة إلى طريقة التقديم.

ضرورة زيارة موقع المنصة الوطنية الموحدة الرسمية لتقديم منحة أرض الديوان الملكي .

قم بالاختيار من قائمة الخدمات.

استعلام عن امتياز أرض ديوان الملوك السعودي.

للبدء انقر فوق زر الخدمة.

اتصل بالصفحة التالية بالذهاب إلى الرابط التالي.

اتخاذ قرار استخدام الخدمات الإلكترونية.

حسب الإختيار.

شروط الحصول على أراضي المنحة

وضع الديوان الملكي السعودي عدة شروط لتوفير السكن للمواطنين وتقديم منحة أرض الديوان الملكي، فهو من أهم الخدمات التي يحصلون عليها، وخاصة لمن يعانون من إعاقة جسدية، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها عند طلبهم. امتياز الأرض من الديوان الملكي:

من وقت استلام المستفيد للأرض ، يجب أن يحصل على تصريح بناء في غضون ستة أشهر.

يجب استكمال إجراءات البناء خلال عام من تاريخ إصدار الرخصة.

في غضون ثلاث سنوات يجب أن يكون مقدم الطلب قد أكمل جميع أعمال البناء ويجب أن يكون المنزل صالحًا للسكن.

الأوراق المطلوبة لمساعدات الديوان الملكي

يجب تضمين العناصر التالية عند تقديم منحة أرض الديوان الملكي، وطلب المساعدة بالأوراق وتقديمها إلى الديوان الملكي: