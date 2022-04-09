مسحب البيك كم سعره وإليك أسعار وجبات الدجاج في منيو البيك

سلسلة مطاعم البيك هي واحدة من المطاعم المشهورة بفروعها المختلفة في المملكة العربية السعودية؛ حيث تقدم الوجبات السريعة والسندوتشان والوجبات التي تكفي عدد كبير من الأفراد ويعتبر نسحب البيك واحدا ً من الوجبات المشهورة التي يقدمها المطعم للعملاء ويحرصون على شرائها منه، ولكن قد تكون السعرات الحرارية في بعض الأطعمة مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص ولذلك إليك في هذا المقال عدد السعرات الحرارية في نسحب البيك لمعرفة الكمية التي تناسبك لتتناولها منه.

مسحب البيك كم سعره

السعرات الحرارية في نسحب البيك تختلف باختلاف عدد القطع حيث تكون كما يلي:

يتواجد 659 سعرة حرارية في وجبة الدجاج التي يقدمها مطعم البيك والمكونة من 4 قطع.

تحتوي وجبة الصدر على 104 سعرة حرارية.

وجبة الجناح تحتوي على 92 سعرة حرارية.

وجبة الفخذ 190 سعرة حرارية.

كما أن وجبة الدجاج التي تتكون من 4 قطع مع الثوم والبطاطس والخبز تحتوي على 1133 سعرة حرارية.

تحتوي السبع قطع من المسحب الحراق على 935 سعرة حرارية.

العشر قطع من مسحب البيك الحار تحتوي على على 1137 سعرة حرارية.

كما تحتوي السبع قطع دجاج مسحب حراق على 471 سعرة حرارية.

العشر قطع دجاج المسحب حراق من مطعم البيك بها 673 سعرة حرارية.

أسعار منيو وجبات الدجاج مطعم البيك

يوفر مطعم البيك العديد من وجبات الدجاج بأسعار متفاوتة من وجبة لأخرى كما يلي:

سعر وجبة دجاج البيك 14 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب سبع قطع بسعر 5 ريال سعودي.

سعر وجبة بيج بيج حار 11,5 ريال سعودي.

ساندويتش دجاج مسحب وسط بسعر 6 ريال سعودي.

برجر فيليه دجاج صغير بسعر 4 ريال سعودي.

سعر بيج بيج 5 ريال سعودي.

سعر ساندويتش دجاج مسحب كبير 11 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب 10 قطع بسعر 14 ريال سعودي.

سعر سناك دجاج مسحب 4 ريال سعودي.

برجر فيليه دجاج كبير بسعر 12 ريال سعودي.

سعر برجر فيليه دجاج وسط 9 ريال سعودي.

أرقام مطعم البيك

يمكنك التواصل مع مطعم البيك وطلب توصيل الوجبات وذلك من خلال أرقام المطعم التالية: