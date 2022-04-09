طريقة إسقاط المركبة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، حيث تُعتبر منصة أبشر الإلكترونية من المنصات التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية سواء للمواطنين أو المقيمين أيضًا توفيرًا للوقت والجهد، والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات لمنع الازدحام في المؤسسات الحكومية، لذا سوق نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر تابعونا.

طريقة إسقاط المركبة

منصة أبشر الإلكترونية توفر الكثير من الخدمات ومن ضمنها خدمة إسقاط المركبة دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي.

سجل دخول بعد ذلك بواسطة الحساب الخاص بك.

اختر الخدمات الإلكترونية ثم أختر إسقاط مركبات.

استعرض بعد ذلك المراكز المعتمدة ثم حدد المنقطة.

انتقل لمركز التسليم بعد ذلك لتسليم اللوحة والرمز التأكيدي المُرسل عبر جوالك.

شروط إسقاط المركبات

وزارة الداخلية السعودية وضعت مجموعة من الشروط التي يُمكنك فيها إسقاط المركبة وهي:

ضرورة أن يقوم الشخص بتسديد كافة الرسوم الخاصة والمخالفات إذا وجدت على المركبة.

لابد أن تكون رخصة القيادة الخاصة به سارية وغير منتهيه.

يجب ألا يكون الشخص صاحب المركبة على قيد الحياة.

ينبغي ألا يكون مقدم طلبات قيد التنفيذ.

خطوات تسديد المخالفات المرورية

يُمكنك تسديد المخالفات المرورية لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرة إلى أجهزة الصراف البنك الراجحي في أي منطقة داخل المملكة.

قم بوضع بطاقة الصراف الآلي الخاص بك ثم أضف الرمز السري.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم أنقر على خانة المدفوعات.

النقر على خانة المخالفات ثم اختر المخالفات ثم أكتب رقم الهوية.

التأكد من المبلغ ثم أنقر على استمرار.

أضف لإتباع التعليمات المطلوبة لعميلة التسديد.

كيفية نقل ملكية السيارة

يُمكنك نقل ملكية السيارة لذا لابد من اتباع الآتي: