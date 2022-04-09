نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد صرف مكرمة رمضان في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مكرمة رمضان بالسعودية، في شهر رمضان من كل عام تقوم الحكومة السعودية متمثلة في بعض الجهات المعنية بصرف مكرمة شهر رمضان للأسر الأشد احتياجًا في المملكة بهدف مساعدتهم وإعانتهم على شراء احتياجات الشهر الفضيل شهر رمضان، ويتم تحديد موعد صرف تلك المكرمة قبل شهر رمضان من قبل الهيئة المسئولة عن توفير مكرمة رمضان في السعودية وفيما يلي نعرفكم على آخر قرارات صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان.

موعد صرف مكرمة رمضان بالسعودية 1443

وفقًا للمعتاد فإن مكرمة رمضان الملكية يتم صرفها للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في نفس الوقت أي أنه سيتم صرفها هذا العام في شهر رمضان مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر الكريم مع صرف معاشات الضمان الاجتماعي للأشخاص المستفيدين، بالنسبة لقيمة المكرمة الملكية فهي غير محددة إذ أنها مختلفة من حالة لأخرى حسب عدة عوامل تحددها الجهات المعنية التي تتمثل في وزارة الموارد البشرية.

شروط المكرمة الملكية

ولكن من أجل الحصول على قيمة المكرمة الملكية في رمضان يجب أن تتوافر في المستفيد الشروط الآتية أولًا:

سعودي الجنسية فقط.

ليس له عقارات أو حتى سجلات تجارية.

الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

الإقامة بالسعودية بصفة مستمرة على الأقل أن يتواجد بالمملكة في الفترة ما قبل صرف المكرمة بثلاثة أشهر.

قيمة المكرمة الملكية في السعودية

كما ذكرنا فإن قيمة المكرمة الملكية مختلفة حسب الحالة والأشخاص المقدمين على المكرمة من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، ولكن بشكل عام يتم تحديد قيمة المكرمة وفق القيم الآتية:

في حالة كانت الأسرة متكونة من ثلاثة أفراد فتصل قيمة المكرمة في رمضان لهم إلى ألفين ريال سعودي.

وإذا كان عدد الأفراد أقل من ثلاثة أي فردين تكون قيمة المكرمة ألف وخمسمائة ريال سعودي.

في حالة كان فرد واحد فقط متقدم على المكرمة لنفسه فإن قيمة المكرمة لا تزيد عن ألف ريال سعودي فقط.

وللاستعلام بشأن المزيد من المعلومات حول المكرمة الرمضانية من الحكومة السعودية يمكن مهاتفة وزارة الضمان الاجتماعي بالاتصال على الرقم 19911.