نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من إدارة الجوازات السعودية للمخالفين من المواطنين السعودين والمقيمين وإصدار أكثر من 13 ألف قرار إداري عام ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بإصدار عدة قرارات إدارة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،وذلك في بيانها الأسبوعي ،بما تضمنة من أحداث وإجراءات إعتبارا من ١حتي٧ رمضان ،فقد تم إصدار عدد 13629 قرارا إداريا من الإدارات العامة للجوازات بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك في خلال شهر شعبان ١٤٤٣ هجريا ، وهذه القرارات تخص المواطنين ،والمقيمين بالمملكة لمخالفتهم أنظمة الإقامة ،والعمل ،وأمن الحدود ،كما تنوعت العقوبات من السجن والغرامة المالية ،وأيضا الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

قرارات إدارة الجوازات السعودية ضد المخالفين

وقد جاءت هذه القرارات ،بعد تحذيرات كثيرة من الجوازات السعودية ،من التستر علي مخالفي أنظمة الإقامة ،والعمل ،أمن الحدود، فقد أكدت مصلحة الجوازات السعودية علي كافة المواطنين السعودين ،المقيمين بالمملكة العربية السعودية ،من الأفراد ،أصحاب المنشأت ، بعدم نقل المخالفين ،وتشغليهم ،والتستر عليهم ،أو إيوائهم ، أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم ،وذلك في إيجاد فرصة عمل ،أو سكن ،أو نقلهم ،حتي لا يعرضوا أنفسهم للسجن ،أو الغرامة ،أو الترحيل للوافدين.

عقوبات المتسترين علي المخالفين بالمملكة العربية السعودية

فإن الحكومة السعودية قد غلظت عقوبات المتسترين علي مخالفي أنظمة الإقامة ،أو أنظمة العمل ،أو أمن الحدود داخل المملكة العربية السعودية ، فقد حدد لهم عقوبة السجن لمدة ١٥ سنة ،أو عقوبة مالية تصل إلي مليون ريال سعودي.

دعت مصلحة الجوازات السعودية للأفراد وأصحاب المنشأت بالمملكة العربية السعودية بالتعاون معها.

هذا وقد دعت مصلحة الجوازات السعودية الأفراد ،أصحاب المنشأت بالمملكة بالتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفين عبر الإتصال بالرقم (911) وذلك في منطقة مكة المكرمة ،الرياض، والرقم (999) ،وذلك في جميع مناطق المملكة ،في الوقت التي دعت فيه مصلحة الجوازات السعودية المقيمين بتجديد صلاحياتهم المنتهية ،منعا للغرامة ،أو الترحيل خارج المملكة العربية السعودية.

إجراءات مصلحة الجوازات السعودية للوافدين للممكلة العربية السعودية

هذا وقد قامت إدارة الجوازات السعودية ،بمراقبة سلامة أوضاع الوافدين سواء كانوا المقيمين بموجب أحكام نظام الإقامة ،أو القادمين بموجب تأشيرات دخول لفترات محددة كالقادمين للحج ،أو العمرة ،أو الزيارة ،وهذا يأتي تزامنا مع فعاليات موسم عمرة شهر رمضان المبارك ،وأيضا العمل علي تطبيق أحكام نظام الإقامة ،ومكافحة أحكام التزوير ،وإستعمال الوثائق ،والمسندات المزورة ،والعمل علي تطوير جوازات السفر ،ووثائق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.