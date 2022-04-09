نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة قرارات البنك المركزي السعودي اليوم والحد الأقصى للتحويلات الإلكترونية بعد وقف فتح حسابات الأفراد الأونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت قرارات البنك المركزي السعودي اليوم قائمة تريند جوجل لبحث السعوديين والمواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية والتي تضمنت منع التحويلات العملاء أونلاين ووقف فتح حسابات الأفراد والمؤسسات بشكل مؤقت للسيطرة على عمليات الاحتيال والنصب وزيادة معدلات الأمان في البنوك السعودية، مع استمرار عمليات التحويل العادية من داخل مقرات البنوك وفروعها المنتشرة في أرجاء المملكة، مع تحديد حد أقصى يومي، ما جعلنا نرصد قرارات البنك المركزي السعودي الجديدة عبر السطور التالية في هذا التقرير من موقع ثقفني.

قرارات البنك المركزي السعودي

أصدر البنك المركزي السعودي عدد من القرارات صباح اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان 1443-8 أبريل 2022، للإعلان عن تعديلات جديدة للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة المقبلة للسيطرة على عمليات الاحتيال وتتمثل القرارات ما يلي:-

إيقاف فتح الحسابات البنكية الجديدة إلكترونيا أونلاين لأجل غير مسمى.

يجب التوجه إلى أحد أفرع البنوك من قبل العملاء الراغبين في فتح حساب بنكي.

تحديد مبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتحويلات الإلكترونية اليومية.

وقف جميع عمليات فتح أي حسابات بنكية أونلاين حتي إشعار آخر خلال الفترة الحالية.

ستظل الحوالات السريعة بين البنوك لمدة ساعتين قبل وصولها إلى الطرف الأخر المستقبل للحوالة.

بقاء الحوالات الدولية في البنك لمدة 24 ساعة كحد أقصى قبل إتمام التحويل للبنوك أو المصارف الخارجية.

#البنك_المركزي_السعودي يتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.https://t.co/s17f02JhqN#SAMA pic.twitter.com/tZX9uIyD62 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) #البنك_المركزي_السعودي يتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.https://t.co/s17f02JhqN#SAMA pic.twitter.com/tZX9uIyD62 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 8, 2022

نصائح البنك المركزي السعودي للعملاء

وقدم البنك المركزي السعودي عدد من النصائح للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بضرورة التأكد بشكل جيد من المواقع الإلكترونية التي يتعاملون معها حتى لا يقعون في فخ الاحتيال من قبل مجهولين.

وشدد البنك المركزي السعودي على جميع العملاء بضرورة الحفاظ عل سرية البيانات الخاصة بالحسابات والأموال وتوخي الحذر في التعاملات الإلكترونية.

وحذر البنك من الاستجابة للأرقام المجهولة التي ترسل رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة تحت أي دعوى.

الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.#البنك_المركزي_السعودي #SAMA pic.twitter.com/UtQp2mb75H — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.#البنك_المركزي_السعودي #SAMA pic.twitter.com/UtQp2mb75H — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 8, 2022

وشهدت الفترة الماضية الكثير من عمليات النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية من خلال تلقي رسائل لطلب أرقام الحسابات بدعوى تحديث البيانات ومراجعتها ثم الحصول على البيانات المطلوبة وسحب الأموال من حسابات المودعين.